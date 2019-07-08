Москалькова предложила пересмотреть процедуру возбуждения уголовных дел
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в понедельник, 8 июля, предложила создать рабочую группу для пересмотра процедуры возбуждения уголовных дел в РФ.
По словам омбудсмена, в прошлом году в ее адрес поступило 36 970 индивидуальных обращений граждан и 1728 коллективных обращений. Чаще всего люди жалуются на постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, формализм расследования, длительные сроки содержания под стражей и на фальсификацию доказательств.
Москалькова отметила, что в прошлом году Россия по решению ЕСПЧ заплатила 770 миллионов рублей за нарушения, связанные с неразумными сроками расследования и содержания под стражей.
В качестве примера она привела опыт Казахстана, Молдовы и других стран, отказавшихся от постановления возбуждения уголовного дела, передает РИА Новости.
Читайте также: Онлайн-правосудие может появиться в России