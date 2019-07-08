Украинских участников телемоста пригласили на эфир в Москву
Телеканал «Россия 1» после обострения ситуации вокруг проведения телемоста с украинским телеканалом NewsOne пригласил участников из России и Украины на эфир в свою студию в Москве. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщила пресс-служба ВГТРК.
В телерадиокомпании пояснили, что телемост планировался для того, чтобы граждане двух стран, а не политики обсудили «то, что объединяло россиян и украинцев в прошлом и объединяет в настоящем».
— Однако в контексте последних событий мы не можем не учитывать позицию наших украинских коллег, которые считают, что проведение телемоста может «создать угрозу безопасности журналистов и их семей», — говорится в сообщении.
Эфир запланирован на пятницу, 12 июля, передает РИА Новости.
Напомним, телеканал «Россия 1» анонсировал телемост между Москвой и киевским телеканалом NewsOnе, что вызвало недовольство украинских политиков и журналистов. Генпрокуратура Украины возбудила в отношении NewsOne дело по статье «Покушение на совершение государственной измены». После этого телеканал заявил об отмене телемоста из-за угроз.
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