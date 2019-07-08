Автомобиль обстреляли в центре Москвы
• 16:43 • 8 июля 2019
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Подробности произошедшего уточняются
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Неизвестные злоумышленники обстреляли автомобиль в центре столицы. Информацию о разбойном нападении предоставили в пресс-службе Главного управления МВД по городу Москве.
— Неизвестные отобрали у мужчины сумку с личными вещами, после чего скрылись на легковом автомобиле. Во время нападения преступники угрожали потерпевшему предметом похожим на пистолет и произвели несколько выстрелов в сторону потерпевшего, — указано в сообщении.
Для поиска правонарушителей в столице был введен план «Перехват».
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