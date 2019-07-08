Эксперт рассказала, в какие страны можно отправиться вместо Грузии
• 17:12 • 8 июля 2019
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Эксперт посоветовала обратить внимание на Абхазию
Фото: Светлана Колоскова, "Вечерняя Москва"
С 8 июля временно приостановлено прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Эксперт по туризму и гостиничному бизнесу Людмила Кириллова рассказала, какие страны сопоставимы по цене и качеству отдыха с Грузией.
Она посоветовала туристам обратить внимание на Абхазию.
— В частности, такие города, как Гагра, Пицунда, смогут стать достойной заменой Батуми, — отметила она в комментарии МИР 24.
Также стоит обратить внимание на Армению и Азербайджан.
Эксперт отметила, что туристический бум будет наблюдаться в Турции, Греции и на Кипре.
Источник: mir24.tv
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