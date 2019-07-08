Умер актер и режиссер Владимир Златоустовский
Не стало советского и российского актера, режиссера, сценариста, члена Союза кинематографистов Владимира Златоустовского. Ему было 80 лет. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщается на официальном сайте Союза.
— Союз кинематографистов РФ, Ассоциация документального кино СК, комиссия неигрового кино выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира Борисовича, — говорится в сообщении.
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Владимир Златоустовский родился в Москве в 1939 году. Закончил Театральное училище имени Щукина. Работал на телевидении: в творческом объединении «Экран», на Киностудии имени Горького. Был режиссеров многих сюжетов киножурнала «Ералаш». С 1960 года начал сниматься в кино, дебютировал в картине «Прыжок на заре». В 1970 году был вторым режиссером культового фильма «Офицеры», где сыграл эпизодическую роль и исполнил песню «Вечный огонь». В 2000-е годы снял несколько сезонов сериала «Возвращение Мухтара».