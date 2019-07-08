Столичные реставраторы обнаружили уникальные барельефы
Во время работ в павильоне «Биология» на ВДНХ реставраторы из Москвы обнаружили авторские модели, по которым в середине прошлого века были созданы барельефы для фасадов здания. Информацию об этом предоставили в пресс-службе Департамента культурного наследия Москвы.
— Это три небольших гипсовых квадрата 30 на 30 сантиметров, где изображены девушки и юноши за сельскохозяйственными работами. Именно по ним скульпторы изготовили полноразмерные барельефы для фасадов павильона. Кстати, их реставраторы уже привели в порядок в конце прошлого года, — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Он подчеркнул, что на данный момент прорабатывается возможность будущего экспонирования уникальных находок, передает агентство городских новостей «Москва».
Павильон «Биология» планируют открыть уже в этом году. Сейчас на его территории продолжаются работы по реставрации перекрытий, расчистке лепного декора, подготовке каналов для прокладки инженерных сетей и приведению в порядок штукатурного слоя. Павильон расположен слева от фонтана «Дружба народов» на первой линии Главной аллеи ВДНХ.
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