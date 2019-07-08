Уникальную керамику авторства Пикассо можно увидеть в Москве с 31 июля

Экспонаты из коллекции Ульяновского областного художественного музея представят на ВДНХ в павильоне «Рабочий и колхозница» с 31 июля по 3 ноября.
На выставке «Коллекция Ульяновского областного художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только» представят 90 произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, созданных с конца XVIII века по семидесятые годы прошлого: натюрморты, портреты, пейзажи и другое. Выставка приурочена к 80-летию ВДНХ и организована в рамках программы межмузейного обмена «Резидент».
В частности, гостям выставки покажут пейзаж Василия Поленова «Пруд в Веле», две картины Василия Верещагина, портрет коллекционера Александра Жиркевича, написанный Ильей Репиным и многое другое. Часть выставки посвятят уроженцу Симбирской губернии — ныне Ульяновской области — Аркадию Пластову, по праву считающемуся одним из самых ярких художников советской эпохи.
— Также у гостей павильона «Рабочий и колхозница» будет возможность познакомиться с керамикой, которую расписывал Пабло Пикассо, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.
По будням с 11:00 до 15:00 и каждое третье воскресенье месяца вход на все выставки проекта «Резидент» бесплатный.
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