Светлана Лобода продемонстрировала идеальный пресс
• 17:43 • 8 июля 2019
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Поклонники считают, что звезда находится в отличной физической форме
Фото: https://www.instagram.com/lobodaofficial/?hl=ru
Певица Светлана Лобода продемонстрировала идеальный пресс. В соцсетях она опубликовала видео, на котором распахивает белый пиджак и показывает идеальную фигуру.
— Отличного дня вам, — подписала видеообращение артистка.
Поклонники отметили, что певица находится в отличной физической форме, передает «Утро.ру».
«Какой пресс», «Фигура супер, учитывая то, что рожала деток», «Какая же вы прекрасная...», «Шикарная, моя любимица!» — пишут они в комментариях.
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