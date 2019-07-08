Политолог прокомментировал отмену телемоста между Россией и Украиной
Политолог Владимир Джаралла назвал «предвыборным цирком» историю с делом о госизмене в отношении сотрудников NewsOne из-за телемоста с Россией, передает rueconomics.ru.
8 июля Генпрокуратура Украины возбудила дело в связи с подготовкой каналом NewsOne телемоста с Россией. Действия канала были расценены как государственная измена. На допрос будут вызваны все, кто поддерживал идею организации моста между РФ и Украиной.
Проведение телемоста было запланировано на 12 июля.
Владимир Джаралла назвал подобные громкие разбирательства частью предвыборной кампании.
— Их цель — увеличить число сторонников для каждой партии. Отличный повод заявить о себе, назначить позиции и найти поддержку избирателей, — отметил эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».
Политолог выразил уверенность в том, что после выборов ситуация вокруг канала NewsOne стабилизируется.
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