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Общество

Как работают народные сервисы по доставке посылок

Оксана Крученко
• 17:51 • 8 июля 2019
Срочность — один из главных критериев успеха народной почты
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Срочность — один из главных критериев успеха народной почты
Фото: Кадр из фильма «Посылка»
Народные сервисы услуг сегодня в моде. Они работают без тарифов и без гарантий, все здесь держится на доверии. Среди сервисов взаимопомощи — такси, подбор помощника по хозяйству, няни. Мы расскажем, как это работает, на примере народной почты.

Москвичка Ирина Маслова гордо называет себя профессиональной путешественницей. Вообще-то, она товаровед, но это не имеет значения, если ты романтик. Ее страничку в соцсетях, на которой девушка делится впечатлениями от поездок в дальние страны, ежедневно читают сотни подписчиков. Они рассматривают фото, сделанные в разных уголках планеты, восхищаются ландшафтами и читают запоем заметки Ирины про блеск и нищету заграницы. Но это не все успехи девушки на поприще путешествий. Недавно она открыла для себя прелесть народной почты — модного сегодня явления, набирающего популярность, и теперь успешно монетизирует свое увлечение.

На этом можно заработать  

Алгоритм бесхитростный: заходишь на специальный интернет-портал и среди заявок ищешь, кому, что и куда нужно передать. Прихватываешь посылочку, если тебе по пути, и получаешь за услугу вознаграждение. Собирается человек в командировку, допустим, в Барнаул. Видит — на сайте какого-нибудь сервиса по организации народных почтовых отправлений кто-то пишет: «Отвезите, люди добрые, из Москвы в Барнаул конверт с документами. Плачу тысячу рублей». Почему бы не помочь человеку? Не сложно же, в самом деле. Отзывается, договаривается о размере и способе оплаты курьерских услуг, забирает передачку — и в путь по заранее запланированному маршруту. Для тех, кто часто катается по стране и миру, это самый простой и неожиданный способ сократить расходы на поездки.

— Нашим сервисом, например, постоянно пользуются человек 50, которые часто ездят, цепляя посылки. В месяц на этом они зарабатывают тысяч по 50 рублей. Еще человек сто имеют дополнительный доход по 20–25 тысяч рублей ежемесячно, — рассказывает руководитель и идейный вдохновитель одного из почтовых народных сервисов Артур Хачатрян. — Ничего особенного при этом не делая.

Выгода заказчиков народных почтовых отправлений еще привлекательнее. Например, через путешественника можно не только что-то кому-то передать, курьеров-добровольцев часто просят прихватить забытые в заграничном отеле вещи, купить и привезти экзотическую вкусняшку или сувенир, редкий товар, которого не найдешь и в вездесущих интернет-магазинах.

Когда ввели санкции, люди кинулись заказывать через наш сервис санкционные продукты, — говорит Артур, — хамон, сыры, колбасы. Кто-то едет за границу, прихватывает с собой на обратном пути.

Сгубила жадность  

Никакой твердой таксы за доставку в народной почте не существует, каждый раз «клиент» и «исполнитель» договариваются, поэтому спрогнозировать долгосрочный доход здесь довольно сложно. Хотя, как считает историк и исследователь Филипп Смирнов, именно эта свободная экономика, каким бы парадоксальным это ни казалось, и привлекает людей.

— Как только речь заходит о тарифах и таксе, о фиксированной плате, включается человеческая жадность, — поясняет он свою позицию. — Человек жадничает заплатить официальным сервисам «быстропочты» и ищет дешевые способы. Это принято называть экономией ресурсов, но мне кажется, что дело в попытке удержаться на привычном уровне потребления. Люди думают, что способны сохранять его, а на самом деле это не так. И вместо того чтобы менять свою жизнь, зарабатывать, они ищут дешевизны.

Прямо сейчас на одном из таких порталов просят передать из Москвы в Германию ключи (за 35 долларов), из Турции в Россию — радиатор (за 2 тысячи рублей), из Москвы в Йошкар-Олу — фотоальбом (за 4 тысячи рублей).

Еще 8 тысяч рублей может заработать тот, кто привезет из Вены шоколадки, а тому, кто не поленится «зацепить» из Праги книгу Тэрри Вулфа «Кодзима гений», сулят всего 10 долларов. Доставить из столицы в Санкт-Петербург пакет с обувью стоит 300 рублей, а из Казахстана в Москву диплом — тысячу. Похожих объявлений тысячи, и у каждого своя «цена». Договорная.

Она в народной почте не регулируется никем, кроме участников сделки. На то они и народные, эти сервисы.

— Например, наш сервис не монетизирован, — признается Артур Хачатрян. — Ни алгоритма вычисления суммы, ни таксы. Мы хотели начать на нем зарабатывать, брать процент от сделок, но у нас не хватило собственных средств, чтобы монетизировать проект, а спонсоры побоялись вкладывать деньги. Все-таки в таком деле не очень с гарантиями. Вопрос безопасности здесь решается очень сложно. Но решается. Мы, например, планировали, что заказчик будет перечислять деньги за услуги на наш счет, и это было бы для курьера гарантией, что его не обманут, заплатят то, что обещали. За посредничество мы бы брали процент. Нечестные люди, к сожалению, встречаются. Кто-то из путешественников, бывает, просит аванс и исчезает. Я всем нашим клиентам всегда говорю: никаких денег заранее никому не платите. Сейчас сервис существует просто как площадка, объединяющая путешественников. Как говорится, во благо человечества. Придумали мы его в 2013 году. Началось все с того, что мне нужно было срочно передать в Америку жесткий диск, который содержал около терабайта информации. Отправить такой объем через интернет тогда было невозможно, пришлось искать способ. Я приехал в Шереметьево и час упрашивал пассажиров рейса Москва—Нью-Йорк захватить с собой посылку. Никто не соглашался, боялись — мало ли, что за коробку я прошу пронести на борт. Потом одна девушка все-таки согласилась. За 100 долларов! Тогда я подумал, что, наверное, многим людям, так же как мне сейчас, нужно срочно что-то кому-то передать. Чтобы посылка попала в руки адресату на следующий день, а не через месяц. Так появилась идея объединить путешественников и людей, которым нужна срочность.

На грани доверия

Срочность — один из главных критериев успеха народной почты. Чем быстрее человеку нужно получить (передать) посылку, тем больше денег он готов платить за услугу курьеру-самовыдвиженцу.

— Помню, была история, когда отец забыл подарок на Новый год для ребенка где-то за границей, — рассказывает Хачатрян. — Срочно искал через нас путешественника-курьера, сулил любые деньги. Много было заявок срочно привезти какие-нибудь лекарства из-за рубежа. Хотя как раз лекарства — особая статья. Не все из них разрешены к обороту в нашей стране, и прежде чем просить человека привезти пилюли, нужно узнать, нет ли на них запрета. Иначе такая доставка может плохо закончиться.

— В принципе, это уголовная статья, — поддерживает разговор Филипп Смирнов. — Я вообще, признаться, к народной почте отношусь осторожно. Она, на мой взгляд, прямой путь для злоумышленников. Под видом посылки через незнакомого человека можно передать все что угодно: от коммерческой тайны до наркотиков. То же самое, экономя на билетах, цепляться попутчиком к неизвестному вам водителю (речь о еще одном «народном сервисе» — поиске попутчиков для междугородних поездок на автомобиле. — «ВМ»). Кто он, пьяный, трезвый, может, маньяк? Как можно слепо доверять свою жизнь чужаку, которого видишь в первый раз в жизни? Если вы хотите гарантий, не пользуйтесь народной почтой. Это мое мнение.

Но доверие — вещь субъективная. Бывают случаи, что через народную почту самые отчаянные родители находят сопровождающих в поездках для своих детей! К счастью, это все-таки исключение. Странность, связанная с отсутствием настороженности по отношению к чужакам. Нестандартной можно назвать и заявку возить в Москву на постоянной основе некие жвачки из Индии, Португалии и других стран. Что это за жвачки, что в них намешано, как говорится, науке это не известно. Кто-то даже умудряется находить случайных перевозчиков, чтобы доставить из пункта А в пункт Б крупногабарит, например мебель.

— Помню, одна семья переезжала из Москвы в Воронеж и воспользовалась народной почтой, чтобы отправить на новое место жительства всю мебель, — усмехается Артур. — Они ради шутки оставили заявку, и на нее откликнулся дальнобойщик. Переезд им обошелся в три раза дешевле.

Но все равно подобные заказы — из разряда сложных. Дальнобойщиков, готовых захватить крупногабаритную вещь, на почтовых сервисах не так много. И потом, успех выполнения заявки зависит от геолокации. Например, человек, живущий в экзотической стране, элементарно соскучился по гречке.

Он пишет на сервис: мол, привезите из России в условную далекую, забытую богом Нетландию с десяток упаковок. Ждать, пока кто-то из путешественников вздумает поехать в забытый богом уголок планеты, можно вечность. А если в непопулярную для поездок точку земного шара просят доставить еще и что-то большое, надежда только на случай. Все-таки на своих двоих курьеры чаще катаются по стране и необъятному миру, чем на больших грузовых машинах.

Люди добрые, помогите

В топ-3 самых популярных передачек-посылок, которые отправляют по народным каналам, кроме лекарств входят животные и документы. Много, говорит Артур, передают дорогостоящей техники.

— При негативном отношении к народной почте я думаю, что это явление психологически очень важно, — рассуждает Смирнов. — Ты просишь о дружеском участии незнакомца, тебе тепло на сердце. Люди объединяются, чувствуют общность.

Может быть, поэтому организаторы волонтерских интернет-площадок заманивают курьеров возможностью не только подзаработать, но и сделать доброе дело (ведь в качестве гонорара, бывает, предлагается вино или шоколад). Для кого-то альтруизм и помощь ближнему имеют большее значение.

— Люди самодостаточные склонны чаще других делать добрые дела, — рассуждает психолог Андрей Зберовский. — Уверенность и готовность помогать — близкие очень понятия. Еще один фактор — люди, которые опускались на дно жизни и проходили сложности, больше склонны к сопереживанию. В прошлые века главной мотивацией добрых поступков были религиозные ценности. За последние 50 лет произошла светская революция. Вопросы морали сместились из сферы религиозной в сферу чисто человеческих, как мы говорим, гуманитарных отношений. 500 тысяч лет назад понятия о плохих поступках были другими, а к добрым делам всегда одинаковое отношение.

Конечно, новая народная почта — это почти забытый способ передавать посылки родственникам через проводников поездов и водителей междугородних автобусов. А если копнуть, ее корни еще глубже.

— Наши предки боялись путешествовать, — говорит Филипп Смирнов. — Они элементарно не умели ориентироваться на местности и не знали, как добраться из одного города в другой. Язык, конечно, до Киева доведет, но сложно спросить дорогу, когда вокруг ни души, а по дорогам лихие люди ходят. Легко было сгинуть в пучине путешествия. Из-за этого ценности и корреспонденцию передавали с ямщиками, не в режиме официальной почты, а в режиме народном. В большинстве своем они были старообрядцами, а груз или посылка на время нахождения у них страховались. Если ямщика по дороге оберут, община отвечала за это. И возмещала ущерб заказчику. В Москве было много подворий, куда можно было прийти и сказать, например: «Хочу передать в Иерусалим матушке Февронии посылочку». Система работала примерно до XVIII века. А дальше, когда кто-нибудь отправлялся за границу, ему в обязательном порядке давали письма. Это была своего рода добрая услуга, смысл которой сводился к рекомендации, дескать, я дружу с этим замечательным человеком и вы дружите.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Рощин, социальный психолог:

—  Самая главная причина популярности народных сервисов в их экономической основе. Их стремительное развитие можно связать с низкими доходами населения. С другой стороны, у нас все еще недостаточно хорошо развит бизнес. Если на Западе малый бизнес влезает во все щели в поисках, где заработать, то у нас не так. В некоторых сферах просто не существует соответствующих услуг. Получается, что людям услуга нужна, причем по приемлемой цене, но она не входит в инфраструктуру общества. Та же народная почта — это ниша, которую могли бы занять коммерческие структуры. Но сделай они это, мгновенно подпадут под жесткое регулирование, бумажную волокиту, поборы. И поэтому народ переходит на уровень личных отношений.

ДОБРОВОЛЬНО, НО НЕ ВСЕГДА БЕЗВОЗМЕЗДНО

 Сервисов, построенных на принципе взаимовыручки, немало. Например, через «Семнадцать минут» можно заказать попутку: народное такси бесплатно отвезет в любую точку столицы. На YouDo и в «Банке времени» легко найти помощника по хозяйству, в том числе ремонту. И если в первом оплата сдельная, во втором расплачиваются услугой за услугу.

Участники интернет-сообщества «Брат за сестру» провожают девушек до дома, на портале «Отдам даром» пользователи ищут новых хозяев своим старым вещам. А через гостевую сеть Hospitality Club можно на пару ночей, не тратясь на гостиницу, устроиться на ночлег. За приемлемые деньги на сервисе «Собака-гуляка» можно найти того, кто выведет на воздух вашего питомца, на KidsWay — няню для сопровождения ребенка на кружки, в школу или детский сад. Помимо прочих, популярностью пользуются «Айро» — сервис для заказа химчистки и стирки с доставкой, «Топливо в бак» — для мобильной заправки автомобиля, «Ремонтиста» — для ремонта и обслуживания автомобилей и так далее...

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