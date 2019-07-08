Россияне рассказали, какой город иностранцы должны посмотреть в первую очередь
• 09:45 • 8 июля 2019
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Подавляющее большинство граждан (56 процентов) рекомендуют отправиться в Санкт-Петербург
Фото: https://pixabay.com/ru
Специалисты сервиса по поиску авиабилетов Aviasales выяснили, какие города россияне советуют посетить иностранным туристам. Эксперты опросили 34 тысячи пользователей.
Подавляющее большинство граждан (56 процентов) рекомендуют отправиться в Санкт-Петербург. Именно там, по их мнению, лучше всего начинать знакомство с Россией.
Следом идет Москва. В столицу зарубежным гостям посоветовали поехать 32 процента участников опроса.
Семь процентов респондентов предлагают иностранцам сначала прогуляться по Казани.
Наконец, пять процентов россиян назвали самым интересным городом Сочи. Об этом пишет РИА Новости.
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