Назван топ-10 самых романтичных мест столицы

Куда пригласить девушку на свидание? Где сделать лучшие свадебные фотографии? В столице масса подходящих локаций, но мы расскажем о десяти самых романтичных местах.
Третьяковский мост
Почему в Санкт-Петербурге есть Поцелуев мост, а в Москве нет? Москвичи решили это исправить и окрестили таким романтичным названием Третьяковский мост, он же Лужков мост. Также ему принадлежит титул одного из самых известных мостов с «замками любви» — теми, что вешают молодожены — в мире.
Интересно, что в некоторых городах мира такую традицию запретили, поскольку замки ржавеют, искажая облик сооружения, повреждая его. В Москве же на мосту установили металлические деревья, на которые молодые пары теперь вешают замочки.
«Кузьминки», «Коломенское», Братиславский парк
На Третьяковском мосту установлена «скамья примирения», а в парке «Кузьминки» — «скамья любви и верности», которую по легенде подарил парку коллекционер, пожелавший остаться неизвестным.
В «Коломенском» есть волшебные камни, исполняющие желания новобрачных — два песчаника в Голосовом овраге. У них даже есть свои названия — Гусь-камень и Девичий, первый исполняет желания мужей, второй — жен.
Сам Братиславский парк достаточно молод — он появился лишь пару десятилетий назад. Однако уже и в нем успела возникнуть свадебная традиция. Молодожены поднимаются на центральный холм по лестнице от берега пруда до беседки, держась за руки. Этот путь символизирует готовность совместно преодолевать трудности.
Парк «Акведук»
Созданный вокруг Ростокинского акведука парк — неплохое место для того, чтобы сделать свадебные фотографии. В 2010 году напротив акведука установили «скамейку для двоих», железная спинка которой выполнена в виде силуэтов ангелов.
ВДНХ
В мае 2019 года Дворец бракосочетания на ВДНХ начал новую традицию — возле павильона № 46 новобрачные посадили черешни Сада молодоженов. В скором времени этот сад разрастется, в нем появится табличка с QR-кодом. Отсканировавший его получит ссылку на схему сада с информацией о парах, посадивших деревья. Те, кто их посадил, обязуются заботиться о деревьях.
Нескучный сад
Каменные мосты Нескучного сада имеют свои легенды. К примеру, согласно одной из примет, те, кто хочет в скором времени скрепить отношения узами брака, должны пройти по Малому арочному мосту. Женатые пары, ищущие семейного счастья, должны прогуляться по Гротесковому мосту.
Сад «Эрмитаж»
Эскизом для скульптуры «Памятник всем влюбленным» в саду «Эрмитаж» послужил один из рисунков на стене внутреннего двора Дома Джульетты в Вероне. У этой стены туристы со всего мира загадывают желания и оставляют записки с именами возлюбленных.
Большая Садовая, 10
Москвичи просят помощи в любовных делах у героев «Мастера и Маргариты». До сих пор не совсем понятно, кому конкретно обращены эти просьбы, но новые обращения на стенах подъезда дома 10 на Большой Садовой, где и находится «нехорошая квартира», появляются регулярно.
Соловьиная Роща
«Влюбленные улитки» на улице Соловьиная Роща появились в 2006 году. Жители района Куркино верят, что скульптуры могут принести молодым семьям удачу, если они посетят улиток в день свадьбы.
Более подробно о каждом из этих мест можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.
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