Назван топ-10 самых романтичных мест столицы

Куда пригласить девушку на свидание? Где сделать лучшие свадебные фотографии? В столице масса подходящих локаций, но мы расскажем о десяти самых романтичных местах.

Третьяковский мост

Почему в Санкт-Петербурге есть Поцелуев мост, а в Москве нет? Москвичи решили это исправить и окрестили таким романтичным названием Третьяковский мост, он же Лужков мост. Также ему принадлежит титул одного из самых известных мостов с «замками любви» — теми, что вешают молодожены — в мире.

Интересно, что в некоторых городах мира такую традицию запретили, поскольку замки ржавеют, искажая облик сооружения, повреждая его. В Москве же на мосту установили металлические деревья, на которые молодые пары теперь вешают замочки.

«Кузьминки», «Коломенское», Братиславский парк

На Третьяковском мосту установлена «скамья примирения», а в парке «Кузьминки» — «скамья любви и верности», которую по легенде подарил парку коллекционер, пожелавший остаться неизвестным.

В «Коломенском» есть волшебные камни, исполняющие желания новобрачных — два песчаника в Голосовом овраге. У них даже есть свои названия — Гусь-камень и Девичий, первый исполняет желания мужей, второй — жен.

Сам Братиславский парк достаточно молод — он появился лишь пару десятилетий назад. Однако уже и в нем успела возникнуть свадебная традиция. Молодожены поднимаются на центральный холм по лестнице от берега пруда до беседки, держась за руки. Этот путь символизирует готовность совместно преодолевать трудности.

В парке «Кузьминки» установлена «скамья любви и верности», которую по легенде подарил парку коллекционер, пожелавший остаться неизвестным Фото: Наталия Нечаева, "Вечерняя Москва"

Парк «Акведук»

Созданный вокруг Ростокинского акведука парк — неплохое место для того, чтобы сделать свадебные фотографии. В 2010 году напротив акведука установили «скамейку для двоих», железная спинка которой выполнена в виде силуэтов ангелов.

ВДНХ

В мае 2019 года Дворец бракосочетания на ВДНХ начал новую традицию — возле павильона № 46 новобрачные посадили черешни Сада молодоженов. В скором времени этот сад разрастется, в нем появится табличка с QR-кодом. Отсканировавший его получит ссылку на схему сада с информацией о парах, посадивших деревья. Те, кто их посадил, обязуются заботиться о деревьях.

Нескучный сад

Каменные мосты Нескучного сада имеют свои легенды. К примеру, согласно одной из примет, те, кто хочет в скором времени скрепить отношения узами брака, должны пройти по Малому арочному мосту. Женатые пары, ищущие семейного счастья, должны прогуляться по Гротесковому мосту.

Эскизом для скульптуры «Памятник всем влюбленным» в саду «Эрмитаж» послужил один из рисунков на стене внутреннего двора Дома Джульетты в Вероне. У этой стены туристы со всего мира загадывают желания и оставляют записки с именами возлюбленных. На фото: Юрий Бобков, Полина Мануилова и Мария Мои Фото: Максим Аносов, "Вечерняя Москва"

Сад «Эрмитаж»

Эскизом для скульптуры «Памятник всем влюбленным» в саду «Эрмитаж» послужил один из рисунков на стене внутреннего двора Дома Джульетты в Вероне. У этой стены туристы со всего мира загадывают желания и оставляют записки с именами возлюбленных.

Большая Садовая, 10

Москвичи просят помощи в любовных делах у героев «Мастера и Маргариты». До сих пор не совсем понятно, кому конкретно обращены эти просьбы, но новые обращения на стенах подъезда дома 10 на Большой Садовой, где и находится «нехорошая квартира», появляются регулярно.

Москвичи просят помощи в любовных делах у героев «Мастера и Маргариты» Фото: Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"

Соловьиная Роща

«Влюбленные улитки» на улице Соловьиная Роща появились в 2006 году. Жители района Куркино верят, что скульптуры могут принести молодым семьям удачу, если они посетят улиток в день свадьбы.

Более подробно о каждом из этих мест можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

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