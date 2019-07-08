Ликвидатор чернобыльской аварии: Благодаря бадминтону я выкарабкался с того света

Ликвидатор чернобыльской аварии, 71-летний москвич Владимир Кикоть, ежедневно играет в бадминтон в Северо-Восточном округе по три часа и участвует в столичных турнирах наравне с молодыми. В интервью корреспонденту «Вечерней Москвы» пенсионер рассказал, как благодаря любимой игре оправился от тяжелого недуга, и дал совет своим ровесникам, как бороться с болезнями.

Владимир Кикоть так виртуозно укрощает волан ракеткой, что любо-дорого посмотреть, а молодым бадминтонистам непременно надо записать на видео его игру — чтобы бесценный спортивный опыт ветерана помог юным бадминтонистам выйти на качественно новый уровень игры. Вы только не глядите спортивную амуницию пожилого чемпиона. Он специально надевает на себя засаленную рубашку цвета хаки и шаровары, которые помнят, наверное, командарма Буденного. Морально устаревшая форма ветерана помогает ему вводить в заблуждение юных соперников, которые впервые выходят на площадку сразиться с пенсионером.

— Молодые думают, что дед какой-то вышел против них играть, и расслабляются, ну а я под «дурака» работаю. Тактика моя такая. Когда соперник поймет, что перед ним достойный соперник, уже поздно изменить настрой на игру, — поделился секретом своих побед над более юными бадминтонистами Владимир Кикоть.

Инженер радиоэлектроники впервые взял ракетку еще в 1963 году, когда нашей страной руководил Никита Хрущев, и до сих пор заслуженный пенсионер по три часа ежедневно продолжает «приручать волан» на тренировках с молодыми спортсменами.

По словам ветерана спорта и коренного москвича Владимира Кикотя, благодаря бадминтону он встал на ноги после того, как получил гигантскую дозу облучения в Чернобыле, где он участвовал в спасательной операции в 1986 году. Теперь бадминтон стал для него лекарством и эликсиром долголетия.

Владимир Кикоть так виртуозно укрощает волан ракеткой, что любо-дорого посмотреть, а молодым бадминтонистам непременно надо записать на видео его игру Фото: Борис Бухтияров, специально для «Вечерней Москвы»

— Владимир Борисович, чем вас привлекает бадминтон?

— Бадминтон — отличная игра, бадминтонист получает нагрузку на все группы мышц. Здесь на площадке надо в доли секунды оценивать и свою позицию, и позицию игрока, а также успеть молниеносно выйти на удар. Первое дело в бадминтоне — это работа головы, потом работа ног, а удар по волану только на третьем месте. Чуть не дошли до нужной точки для удара — мимо волана махнете ракеткой.

— Когда вы впервые взяли ракетку в руки?

— Еще при Никите Хрущеве в 1963 году. Играл очень прилично. Потом поступил в институт авиационный и бросил бадминтон. Потом служил в армии, а потом был Чернобыль. Я ликвидатор этой аварии. Я устанавливал телевизионные системы над разрушенным реактором, чтобы было безопасно следить за его состоянием. Страшное облучение получил я тогда в Чернобыле, в больнице лежал, крест на себе поставил. Мне говорили, тяни на инвалидность, пенсию будешь получать. Хорошо, что мой давнишний друг, которого я учил играть в бадминтон, меня увидел, как я пополнел в тот момент и ужаснулся: «Володя, ты чего? Настоишься на инвалидность и не заметишь, как станешь инвалидом навсегда». Друг затащил меня в спорт по новой. Через этот бадминтон, через это движение постоянное с ракеткой я себя вытащил с того света. Теперь я не выпускаю ракетку из рук, каждый день тренируюсь в спортзале по три часа. Такая хорошая нагрузка, что я и в беге могу молодых обогнать.

— Теперь бадминтон для вас как наркотик?

— Как лекарство и эликсир вечной молодости. Если день не поиграю в бадминтон, то неважно себя чувствую. Лет восемь к врачам не обращался.

— Как раздобыть такой эликсир вашим сверстникам?

— Тем, кому за 70, я считаю, надо себя заставлять двигаться постоянно. Я одну–две автобусных остановки всегда иду пешком и лифтом принципиально не пользуюсь. О том, что получил в 1986 году облучение до шести рентген, даже не вспоминаю. У меня четверо детей и двое маленьких внуков. Научу внучат любить бадминтон — считай, жизнь проживу не зря. И вы, дорогие мои москвичи, занимайтесь физкультурой, спортом. Берите в руки ракетки, чтобы не использовать костыли.

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