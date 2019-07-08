Екатерина Буткова: Самое главное, чтобы ребенок хотел заниматься спортом

На первом форуме «Мой район», который прошел в Гостином дворе, огромный интерес и внимание гостей вызвала площадка, где специалисты Москомспорта помогали родителям определить, к занятиям каким видом спорта предрасположен их ребенок.

Куратор проекта «Помощь родителям в выборе вида спорта для детей», начальник отдела ГКУ «Центр спортивных инновационных технологий и сборных команд» Москомспорта Екатерина Буткова рассказала корреспонденту «ВМ» о принципах и значимости этих тестов.

— Екатерина Евгеньевна, действительно, что в результате данного тестирования может оказаться, что сегодня прямо в Гостином дворе вы помогли сделать первый шаг к спортивной славе будущему Артему Дзюбе или новой Алине Загитовой?

— Московский проект «Помощь родителям в выборе вида спорта для детей» действует с 2016 года. На форуме «Мой район» мы представляли его возможности. Вполне может быть, что сегодня мы тестировали будущего великого чемпиона. Делаем мы это бесплатно, и к нам может обратиться любой желающий пройти тест.

— Тест сложный?

— Нет, но он состоит из нескольких частей. Мы проводим психофизиологическое тестирование, где определяется развитие у ребенка таких качеств, как внимание, память, скорость реакции, тип темперамента. Затем — антропометрическое измерение, где мы получаем полную картину по строению тела ребенка: рост и вес, тип телосложения, длина рук и ног. Также мы измеряем жизненную емкость легких, силу кистей рук, оцениваем вестибулярный аппарат и периферическое зрение. Третий этап — спортивное тестирование, в этом блоке проводится проверка двигательных навыков, определяется развитие таких спортивных качеств, как быстрота, координация, силовые возможности, скорость. Такой комплексный подход позволяет определить, какая спортивная деятельность лучше всего подходит ребенку.

— Как можно проверить скорость ребенка в Гостином дворе?

— Здесь мы не можем провести беговые тесты, но тем не менее даже немного усеченное тестирование дает представление о спортивных качествах ребенка, о том, насколько он физически развит. Опираясь на сильные стороны ребенка, мы можем подобрать наиболее подходящий для него вид спорта.

— Сколько времени занимает тестирование по полной программе?

— До полутора часов.

Московский проект «Помощь родителям в выборе вида спорта для детей» действует с 2016 года Фото: Наталия Нечаева, "Вечерняя Москва"

— Дети не устают во время тестов?

— Ребята после тестов уходят довольные, а их родители получают массу новой информации. Иногда мы подтверждаем догадки родителей, иногда они узнают что-то новое о своих детях. Например, мы можем помочь разобраться в характере ребенка на основе психофизиологических тестов, анализа его коммуникативных способностей.

— Какие возрастные ограничения существуют для тестируемых?

— На данный момент мы работаем с детьми от 5,5 до 12 лет включительно. Это как раз тот возраст, когда детей записывают в спортшколы. Случаи бывают разные. Бывает, что к нам на тестирование приходят дети, которые уже занимаются тремя или четырьмя видами спорта, и все они им нравятся. Но в большом спорте нельзя распыляться. Чтобы добиться высоких результатов, ребенок должен сконцентрировать усилия на занятиях определенным видом спорта. Мы помогаем сделать этот выбор.

— В каких случаях также сильно требуется ваша помощь?

— Она особенно необходима, если ребенка не устраивает вид спорта, которым он занимается.

— А если у ребенка все получается, скажем, в футболе…

— Если у ребенка есть результат, если он справляется с нагрузками в избранном виде спорта, то необходимости приходить к нам нет. В этом случае, пройдя тестирование, можно оценить, как развивается ребенок по сравнению со сверстниками, и определить возможность успеха в других видах спорта.

— Как можно попасть на тестирование в ваш центр московскому школьнику и его родителям?

— В Москве открыто 10 наших центров, запись на тестирование производится через портал мэра Москвы так же, как к доктору — через личный кабинет. Главное — желание, и все получится! Раз в полгода родители могут прийти с ребенком и провести тестирование в нашем центре, чтобы узнать, чему ребенок научился за полгода, какие навыки приобрел.

— Родители сильно заинтересованы в таких тестах?

— Все индивидуально. Кто-то из родителей видит своего ребенка профессиональным спортсменом и будущим олимпийским чемпионом, а кто-то просто хочет узнать, как лучше развиваться сыну или дочери, как помочь детям, привить им такие качества, как сила, воля, целеустремленность. Родители получают от наших специалистов полную консультацию по сильным и слабым сторонам развития ребенка. Самое главное, чтобы ребенок хотел заниматься спортом, чтобы ему нравилась двигательная активность, чтобы он стремился к работе над собой, к достижению новых знаний и умений. И родители должны помочь своим детям: уделять повышенное внимание к тому, чем занимается их ребенок, сопереживать. Это очень важно для каждого ребенка.

Комплексный подход позволяет определить, какая спортивная деятельность лучше всего подходит ребенку Фото: Наталия Нечаева, "Вечерняя Москва"

— Взрослый человек может пройти тестирование, чтобы прийти к выводу: не тем я видом спорта занимался?

— Мы не можем отследить всю предыдущую спортивную жизнь взрослого по результатам тестов. Тесты покажут текущий уровень развития качеств человека, его индивидуальные психофизиологические особенности и антропометрические характеристики, функциональные возможности, которые позволят комплексно взглянуть на перспективы его развития в конкретных видах спорта.

— В каком все-таки возрасте вы посоветуете начать штурмовать спортивные высоты?

— Начинать заниматься спортом можно в любом возрасте! Для достижения высот надо приходить в спорт, конечно, в детстве. А для поддержания здоровья и собственного развития ограничений по возрасту нет.

— Каким темпераментом должен обладать будущий великий футболист или фигурист?

— Спортивным! Темперамент в спорте может быть любой. Только в спортивных школах Москомспорта развивается более 80 видов спорта, не учитывая отельные дисциплины. Поэтому в зависимости от того, какой ведущий тип темперамента у ребенка, можно выбрать подходящий для него вид спорта или амплуа на поле. Но самое важное — это привить детям любовь к спорту, физкультуре и здоровому образу жизни.

— Московские детские тренеры часто используют результаты ваших тестов для своей работы?

— Для детских тренеров Москвы у нас есть своя программа тестирования спортсменов, которые уже занимаются в спортивных школах. Получаемая информация по итогам тестов позволяет корректировать тренировочные планы и методы индивидуальной работы с детьми. Например, мы проводим аналитический срез в группе занимающихся спортом детей для того, чтобы тренеры получили информацию о том, к какому ребенку нужен особый индивидуальный подход при освоении им тренировочной программы.

Запись на тестирование производится через портал мэра Москвы так же, как к доктору — через личный кабинет Фото: Наталия Нечаева, "Вечерняя Москва"

Мария Петухова, психолог, специалист по спортивному детскому тестированию:

— Вид спорта можно подобрать для любого типа темперамента. Большинство командных видов спорта приветствуют сангвиников, флегматиков или холериков. Как правило, для каждого амплуа на футбольном поле подходят определенные темпераменты. Чаще в команде встречаются сангвиники — общительные спортсмены, которые свободно и легко могут взаимодействовать со своими партнерами по команде. В хоккее — то же самое. Меланхолики — иной разговор, иная спортивная предрасположенность. Это особенные люди, им нужно, чтобы в них верили, поддерживали, чтобы они почувствовали свою силу и значимость. Для этого меланхоликов, на мой взгляд, лучше отдавать в единоборства, вроде айкидо, там они приобретут чувство уверенности и смогут выбирать для себя другой вид спорта. В теннис и фигурное катание идут скорее флегматики и сангвиники, потому что эта история, скорее всего, не для холериков. Холерики зачастую нацелены на сиюминутный успех. Для соревнований это хорошо, а в моменты подготовки к ним — не очень. Холерик может устать на тренировке, вспылить и сказать, что больше не хочет заниматься спортом, флегматик же ставит перед собой цель и идет к ней до конца. То есть индивидуальные виды спорта — это больше «флегматичная история». С другой стороны, занятия определенным видом спорта помогают сформировать те или иные психофизиологические особенности у атлета. В любом случае будущий спортсмен должен хорошо общаться с окружающим миром, и занятия спортом им в этом помогают. Любопытно, что лидеры спортивных коллективов, как правило, менее коммуникабельны, чем их партнеры по команде.

Кстати, 12,5 тысячи детей в возрасте от 6 до 12 лет было протестированы в Москве за время существования проекта «Помощь родителям в выборе вида спорта для детей».

СПРАВКА

Статистика по итогам выборочного общения по телефону с родителями, дети которых приняли участие в данном проекте:

— 42 процента родителей подтвердили, что их ребенок поменял вид спорта или остановил свой выбор на одном из рекомендуемых (те, кто занимались двумя и более видами спорта);

— 38 процентов подтвердили правильность выбора вида спорта (рекомендации специалистов совпали с тем видом спорта, которым занимался ребенок);

— 15 процентов респондентов начали заниматься спортом и записались в спортивную школу;

— 5 процентов на момент опроса еще не воспользовались полученными рекомендациями.

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