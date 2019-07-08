Молодежный фестиваль СВАО: как прошел праздник спорта для детей и ветеранов

В Гончаровском парке 6 июля впервые состоялся «Молодежный фестиваль СВАО». На спортивных площадках кипели соревнования по различным видам спорта. Особый интерес у болельщиков вызвал турнир бадминтонистов, где победу одержала сборная команда Бибирева.

Сотни жителей Северо-Восточного округа 6 июля почувствовали себя молодыми, спортивными в Гончаровском парке на фестивале спорта. В этот день дети и взрослые соревновались наравне друг с другом на волейбольных и футбольных площадках, теннисных кортах и арене для бадминтона.

Главный судья соревнований бадминтонистов Василий Анисимов — сотрудник Досугово-спортивного центра (ДСЦ) «Гармония» Бутырского района едва успевал считать спортсменов, заявившихся на турнир, и вести счет партиям. Через два с половиной часа увлекательных поединков настало время подводить итоги. Победителем турнира бадминтонистов стала команда из Бибирева, второе место занял коллектив из Марьиной Рощи, грамоты за третье место отправились в Бабушкинский район.

Лучшим игроком турнира по версии «Вечерней Москвы» и всех болельщиков стал 71-летний бадминтонист Владимир Кикоть. Инженер радиоэлектроники впервые взял ракетку еще в 1963 году, когда нашей страной руководил Никита Хрущева, и до сих пор заслуженный пенсионер по три часа ежедневно продолжает «приручать волан» на тренировках с молодыми спортсменами.

По словам ветерана спорта и коренного москвича Владимира Кикотя, благодаря бадминтону он встал на ноги после того, как получил гигантскую дозу облучения в Чернобыле, где он участвовал в спасательной операции в 1986 году. Теперь бадминтон стал для него лекарством и эликсиром долголетия.

— Бадминтон — мотивированная игра, когда в твоих руках ракетка, ты всегда хочешь победить. Тем более если с молодыми играешь. Молодые думают, что дед какой-то вышел против них играть, и расслабляются, ну а я под дурака работаю, тактика такая. Когда соперник поймет, что перед ним достойный соперник, уже поздно изменить настрой на игру, — поделился секретом своих побед над более юными бадминтонистами Владимир Кикоть.

Бадминтон стал для Владимира Кикотя лекарством и эликсиром долголетия Фото: Борис Бухтияров, специально для «Вечерней Москвы»

Мастерство умудренного и неувядающего ветерана спорта отметил во время церемонии награждения победителей и призеров соревнований 35-летний Енок Акопов, глава управы Бутырского района, и пожелал новых спортивных побед всем участникам масштабного праздника.

Енок Акопов, глава управы Бутырского района:

— Праздник удался на славу. Все районы округа приняли активное участие. Меня радует, что разные поколения москвичей приняли в нем самое активное участие. Наши дедушки и бабушки на фестивале молодежи получают возможность реализовать себя и поделиться опытом, а наши молодые соотечественники, которые стремятся заниматься спортом, имеют возможность приобщиться к здоровому образу жизни, а не заниматься глупостями. В этом фестивале приняли участие сотни москвичей, и с каждым годом мы планируем проводить такие состязания еще ярче более масштабно.

Кстати, 400 человек приняли участие в «Молодежном фестивале СВАО — 2019», соревнуясь друг с другом в турнирах по различным видам спорта.

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