Умер Владимир Златоустовский, исполнитель песни «От героев былых времен…»

Владимира Борисовича не стало 8 июля. Недавно он отметил свое 80-летие. Москвич, умница и верный друг, он, окончив театральное училище имени Щукина в далеком 1960-м, сначала работал в труппе прославленного режиссера Анатолия Эфроса в Центральном детском театре, ныне тот носит имя Российского академического молодежного театра (РАМТ). Но ему страшно хотелось снимать самому, и он начал совершенствоваться. Сначала отправился на режиссерские курсы при Центральном телевидении, после чего — полвека назад — отправился на телевидение.

Организованным тогда творческим объединением «Экран» руководил Элем Климов, и на этом месте работы Златоустовский «засветился» как второй режиссер в фильме «В тринадцатом часу ночи» Ларисы Шепитько.

Ну а потом он ушел на Киностудию имени Горького. Можно сказать, что он подарил детям 1970-х любимый всеми «Ералаш», ведь именно Златоустовский был режиссером огромного количеств выпусков этого киножурнала.

Он снимался как актер, но в основном оставался за кадром, позволяя зрителям наслаждаться плодами его творчества — чудесными фильмами с тонким юмором и непременным присутствием некоей морали. «Ералаш» был новым продуктом для того времени, и его выпусков ждали как праздника.

Но то, что Златоустовский стоял «за кадром», не помешает вам тут же узнать его голос. Ведь это именно он исполнил песню «От героев былых времен не осталось порой имен…» — ту, что стала культовой и так многое добавила прекрасному фильму «Офицеры». В картине он сыграл роль адъютанта генерала Вараввы, майора Гаврилова.

«Колыбельная для мужчин» и «Поединок в тайге», «Набат». Они были разными, его фильмы, но из последних, конечно, стоит вспомнить сериал о чудесном Мухтаре — верном помощнике полицейского. Картина так полюбилась зрителям, что пережила несколько сезонов и продолжает оставаться «на плаву»! Но уже несколько лет — без Владимира Борисовича. Теперь — навсегда.

Будем помнить светлого, скромного человека, подарившего нам так много радости…