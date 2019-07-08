Росгидромет представит систему метеобезопасности для городов-миллионников
Росгидромет представит в сентябре систему предупреждений об опасных погодных явлениях для городов-миллионников. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщил глава службы Максим Яковенко.
— Когда мы будем выдавать такое предупреждение, то власти, а это их ответственность, могут принять меры: работу на кранах запретить, из парка народ выгнать, чтобы деревья на людей не падали, — пояснил он.
Система получила название метеоаларм — предупреждение. Она представляет собой интерактивную карту, участки которой размечены разными цветами в зависимости от уровня погодной опасности.
Глава Росгидромета добавил, что аналогичные ресурсы работают в Пекине и ряде европейских городов, сообщает РИА Новости.
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