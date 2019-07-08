Петанк и снукбол: фестиваль «Ласточка» свил спортивное гнездо в «Лужниках»

В Олимпийском парке «Лужники» 6 июля состоялся фестиваль активного образа жизни, музыки, моды, дизайна, гастрономии и спорта. Несмотря на ливень, корреспондент «ВМ» насладился песнями популярных исполнителей и освоил новые спортивные развлечения молодежи: петанк и снукбол.

Пока на музыкальной сцене «Ласточки», специально возведенной на Фестивальной площади перед Большой спортивной ареной, зажигали кумиры современной молодежи, корреспондент «ВМ» направился в спортивную зону фестиваля, чтобы освоить азы популярных у молодежи видов спортивных развлечений: петанк и снукбол.

Также во время праздника каждый желающий мог попробовать свои силы в настольном теннисе, уличном баскетболе, скандинавской ходьбе. Удивительное дело, дождь лил как из ведра, тучи давно скрылись за крышей стадиона «Лужники», а блестящие капли, словно насмехаясь над палящим солнцем, продолжали стучать по лужам, как палочки по барабанам музыкальных групп, сменявших друг друга на сцене.

На этом волшебном празднике любви и счастья молодежь светилась от счастья даже мокрая насквозь. Разве это не магия, когда под песню модного российского исполнителя хип-хопа Элджея, поющего в 100 метрах от тебя, ты можешь покатать футбольные мячи на площадке для снукбола вместе с очаровательным аниматором — 20-летней Марией Куновой.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Фото: Борис Бухтияров, специально для «Вечерней Москвы»

Снукбол, по-русски говоря, это футбольный бильярд. Игра идет вдвоем. Ты бьешь ногой по красному мячу, и он разбивает пирамиду из 10 зеленых своих собратьев, которых нужно загнать в широченные по меркам обычного бильярда лузы тем же самым красным мячом. Если нога в снукболе — это кий, то вместо зеленого сукна бильярдного стола здесь искусственная травка, по которой надо шагать, подбирая самый оптимальный вариант для следующего удара мяча об мяч. Студентка Московского международного института Мария Кунова освоила премудрости снукбола с утра, у нее — преимущество, а у корреспондента «ВМ» — детский азарт и футбольные навыки. Кто победит? Естественно, дружба — со счетом 8:2 в пользу репортера.

На площадке для игры в петанк корреспонденту повезло меньше, но зато правила этой игры теперь понятны: играют двое, каждый соперник кидает на маленький зеленый корт по четыре железных шара размером с ладошку. Победит тот, чей железный шар после окончания серии бросков окажется ближе к маленькому с два наперстка размером деревянному шарику.

Игра длилась бы до утра, но всем иным активностям на фестивале «Ласточка» пришел конец, когда на сцену вышла американская певица Лора Перголицци — LP, которую прославила песня «Lost on you». До фестиваля в Москве эта композиция набрала на YouTube 298 миллионов просмотров и непременно пробьет потолок в 300 миллионов после волшебного дождичка в «Лужниках», благодаря спортивной и активной московской молодежи.

Мария Кунова, аниматор фестиваля «Ласточка»:

— Во время фестиваля в «Лужниках» в спортивной зоне особой популярностью пользовался настольный хоккей, вероятно, потому что в хоккее в России разбираются все, а в НХЛ на ведущих ролях новое поколение российских звезд Никита Кучеров, Артемий Панарин. А меня увлек футбольный бильярд, потому что это круто и очень интересно: как будто играешь одновременно в футбол и в бильярд, но не бегаешь по полю, не получаешь травм, а еще футбольный мяч так забавно отскакивает от бортов, ну совсем не так, как в бильярде.

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