Горожане стали актерами в «Театре москвичей»

Премьерный спектакль «Солнечный удар» о городе и его жителях на грани нервного срыва был представлен в рамках Moscow Urban Fest 2019.

«Кто хочет стать драматургом?» – с этого вопроса началась лаборатория «Театр москвичей» в мае этого года. Проект полностью посвящен горожанам: его участники – это жители столицы без писательского и актерского опыта, но с большим желанием написать пьесу или выступить на большой сцене. На первом этапе были отобраны авторы, которые начали работу под руководством профессионального драматурга Евгения Казачкова.

— Когда ты учишься и осваиваешь инструменты театра, это развивает не только творческие способности, это дает новые навыки для жизни: внимание, сочувствие, юмор, самоанализ, уверенность в себе, открытость, более ясное понимание мотивов людей вокруг тебя, отношений с этими людьми и с миром. Когда ты смотришь на работу людей, которые ещё учатся, то ты получаешь не только эстетическое удовольствие, но ещё и мощный заряд: «А ведь я тоже могу!», — говорит Евгений.

В рамках «Театра москвичей» Евгений Казачков курировал двенадцать начинающих драматургов, которые работали в парах, и по итогам было создано шесть пьес. Затем в работу включились режиссеры Анна Гилёва и Тимур Шарафутдинов, которые отобрали тринадцать непрофессиональных актеров для исполнения ролей в пьесах.

Вместе с непрофессиональными актерами, среди которых банковский аналитик, предприниматель, продюсер, графический дизайнер и даже звезда бурлеска, Анна с Тимуром в рекордные сроки создали спектакль «Солнечный удар», в котором были представлены абсолютно разные москвичи и их проблемы, потребности, неврозы. Таксист, устраивающий судьбы одиноких молодых людей, дочка, которая пытается достучаться до мамы, которая разговаривает только через игрушку Элмо, молодая пара, которая ищет счастья в далекой несуществующей стране, юный художник, позвонивший вместо службы доверия пожилой циничной актрисе.

— Я очень рада, что оргкомитет Moscow Urban Fest поддержал наш проект. Москва — уникальный город с активными и неравнодушными жителями. Город, который постоянно обновляется и подпитывается новыми идеями, людьми, ищет новые формы взаимодействия внутри себя. Мы сейчас в процессе создания нового общественного договора, который совершенно невозможен без анализа и рефлексии того, что с нами происходит. Театральная форма позволяет совместно пережить и прочувствовать действительность, тем более что с обеих сторон в этом проекте — обычные москвичи, — рассказала руководитель проекта и автор идеи «Театра москвичей» Анна Гилева.