В HeadHunter и SuperJob рассказали, сколько на самом деле получают грузчики в Москве

Утренние новостные ленты пестрели заголовками о том, что аэропорт Шереметьево поднял заработную плату грузчикам до 200 тысяч рублей в месяц. Объясняется это якобы необходимостью решить проблему выдачи багажа, обострившуюся в последние месяцы. Спустя несколько часов пресс-служба аэропорта Шереметьево опровергла эту информацию, заявив, что средняя зарплата специалистов в этой сфере равна 82 тысячам рублей. «Вечерняя Москва» поговорила с представителями крупнейших сервисов по поиску работы и спросила, поднялись ли зарплаты грузчиков на рынке труда и насколько популярна сегодня эта вакансия.

— Я думаю, что этот информационный повод никак не повлияет на рынок труда. Максимальные зарплатные предложения для грузчиков в Москве действительно поднялись с 60 до 75 тысяч рублей — если речь идет о вакансиях с вахтовым методом работы. И в то же время вакансии для грузчиков в тот же аэропорт на полный рабочий день находятся вполне на уровне рынка. Средний диапазон там — от 35 до 60 тысяч рублей. Ни о каком пятикратном повышении речь конечно же не идет. По мнению Superjob подобный всплеск носит сезонный характер, — поделилась Наталья Голованова.

По ее мнению, данная новость сейчас используется как инфохайп, который по сути ни на что не влияет.

— В кадровых агентствах говорят о том, что никто в здравом уме не будет платить грузчикам 200 тысяч рублей. Подозреваю, что с такой зарплатой и пилоты бы переквалифицировались в грузчики, —поделилась руководитель исследовательского центра.

Представители HeadHunter также не заметили вакансий, где грузчикам бы предлагалось по 200 тысяч рублей в качестве зарплаты.

— Мы смотрели на статистику, когда возник данный инфоповод, по поводу зарплат. По нашим данным средняя зарплата грузчика в крупных компаниях с рабочим графиком 2/2 равна порядка 30-40 тысяч рублей в месяц. Мы не нашли никаких вакансий, в которых уровень оплаты равнялся бы тому, что указан в инфоповоде. Также не был зафиксирован всплеск активности на запросы на вакансию грузчиков, — поделилась руководитель службы исследований портала HeadHunter Мария Игнатова.

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