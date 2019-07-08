Порошенко пообещал «дать по морде» недовольным украинцам
• 18:59 • 8 июля 2019
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Местные жители встретили Порошенко с криками «Позор!» и «Иди отсюда!»
Фото: Официальная станица Петра Порошенко в Facebook @petroporoshenko
Экс-президента Украины Петра Порошенко возмутили выкрики «Ганьба!» («Позор!») в его адрес во время его встреч с избирателями в рамках предвыборной кампании в его адрес. Бывший глава государства пригрозил недовольным «дать по морде».
Визит Порошенко в город Хмельницкий состоялся накануне. Местные жители встретили его с криками «Ганьба!» и «Иди отсюда!».
— В следующий раз по морде получит (тот, кто кричит «Ганьба!» — прим. «ВМ»). Потому что добро должно быть с кулаками, — прокомментировал Порошенко реакцию граждан на свое появление в городе.
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