Как журналист «Вечерки» обучился гончарному делу

Для начала расскажу, с чего это я вдруг подался в гончары. Все просто: начитавшись об исследованиях американских ученых о том, сколько микрочастиц пластика глотает человек, пьющий воду из пластиковой бутылки, я решил, что пора переходить на экологичную тару как для воды, так и для прочих продуктов питания. Попытка купить трех-четырехлитровую глиняную емкость была остановлена ее стоимостью: она начиналась с тысячи рублей за литровую корчагу и заканчивалась тремя-пятью тысячами за кувшин с рисунком.

Так возникла мысль освоить профессию гончара, чтобы лепить горшки на свой вкус и, может, даже (чем черт не шутит) открыть на даче собственное производство. Благо глины у нас в Подмосковье столько, что все плетни в стране можно крынками увешать.

Деньги лежат под ногами

Гончарный круг был чист и элегантен. Но специальный фартук на меня все-таки надели — для порядка. Сразу даванул на педаль. Круг с легким шорохом начал вращение, стремительно набирая скорость.

Стало понятно, что при таком темпе вся глина окажется не только на моих руках и лице, но и на стенах гончарной мастерской. Денис Дюднев, скульптор-керамист и по совместительству преподаватель в мастерской «Русской академии ремесел», вежливо сместил мою ногу с педали: — Для начала скорость вращения буду регулировать сам. Круг — японский, стоит больше 60 тысяч рублей. Поэтому обращаться с ним надо осторожно.

Навык требуется. Есть круги и попроще, подешевле (от 20 до 40 тысяч рублей). Новичку на них легче познавать ремесло. Но мы обучаем своих учащихся на самом современном оборудовании.

— А можно самому изготовить гончарный круг? — поинтересовался я и попытался снова нажать на педаль.

— Человеку с техническим складом ума сделать это проще простого — в древние времена все гончарные круги были самодельными, — сказал Денис, снова отодвигая от педали мою ногу. — Главное — отцентровать его так, чтобы материал слушался рук и изделия получались гармоничными и красивыми. Поэтому пока оставим круг в покое и займемся материалом — глиной.

Глина как глина — белая, гончарная. По указанию мастера размял ее до пластилинового состояния.

Потом начал ломать на куски и снова — складывать и мять. Потом опять ломать, складывать и мять. Минут десять потратил.

— Так готовят глину, чтобы в комке, который пойдет на изготовление изделия, не осталось воздуха. Он испортит ваше изделие при обжиге. Глина должна быть плотной.

Лучшая глина — специальная гончарная. Ее покупают в Гжели, где расположен знаменитый Гжельский фарфоровый завод. Стоит она примерно 50 рублей килограмм. Продают ее в пакетах по 30 килограммов.

Небольшие же объемы этого сырья гончары-любители могут держать дома, завернутыми во влажную ткань. Кстати, для гончарного дела годится и наша родная, подмосковная глина. Только ее надо тщательно приготовить — размочить до жидкого состояния, протереть через сито сечением в квадратный миллиметр. Когда из нее будут удалены камешки, крупный песок, соринки и прочие примеси, она вполне сгодится в качестве материала. Правда, изделия из нее по цвету будут отличаться от классических — из-за примесей железа и других металлов.

Дамы обставляют кавалеров

Денис легонько тронул гончарный круг, и тот поплыл (а не помчался) под моими руками.

— Локти на край стола, — скомандовал учитель. — Действуют только пальцы и кисти рук. Придаем материалу округлую форму. Так, затем ставим большой палец в центр глиняного комка и стараемся сделать так, чтобы он в общих чертах приобрел форму изделия, которое мы хотим изготовить. Смачиваем руки и вытягиваем, вытягиваем глину вверх… Смачиваем и вытягиваем, смачиваем… — Да, не зря гончарами были мужчины, — говорю, пыхтя от напряжения и пытаясь одновременно удержать руки на краю круга, а не влезть ими в вырастающий на моих глазах кувшин.

Так этими руками нужно еще и стенки будущего сосуда выровнять так, чтобы они получились ровными и тонкими, толщиной 5 миллиметров. — Между прочим, самые красивые и оригинальные изделия получаются у девушек 25–30 лет, — возражает мне Денис. — Мужчины приходят учиться ремеслу с четким пониманием цели — изготовить кувшин или чашу, пепельницу, вазу.

Остальное их мало увлекает.

Женщины, наоборот, подходят к обучению творчески. Их интересуют форма изделия, его цвет, роспись, какие-то декоративные элементы. Так что не скажите — гончарное дело вполне женское. Кстати, девушек у нас в академии обучается значительно больше, чем молодых людей.

— Все хотят открыть свое гончарное дело? — иронизирую я.

— Нет, конечно. Учиться большинство москвичей и москвичек приходят для души, отдыха от работы — многие наши учащиеся занимаются на гончарном круге по вечерам.

А вот для того чтобы набить руку, для повторения уроков мастерства, да и для работы на гончарном круге просто ради удовольствия москвичи отправляются в технопарки, где есть гончарные мастерские. Там они арендуют гончарное оборудование по цене от пятисот до тысячи рублей за час и лепят себе все что хотят. Можно, конечно, упражняться и дома. Но, как уже говорилось выше, надо иметь свой дорогостоящий (или самодельный) гончарный круг, а также — запас глины и подсобного инструмента: струны, стеки, губки, шило, петли. «Набор гончара» можно купить или изготовить самостоятельно.

Но вернемся к девушкам-гончарам.

— В гончарном деле нет гендерной, половой, по-русски говоря, проблемы, — размышляет мой наставник, поправляя при этом мои «косяки», подгоняя круг, напоминая о необходимости смачивать водой руки. — Гончарное дело — ремесло. Вас вот, к примеру, вполне можно научить работать с кругом всего за пять-шесть занятий (сами понимаете, меня тут же расперло от гордости). Разные люди тратят на обучение различное количество времени, но овладевают ремеслом все. Просто женщины воспринимают мир намного тоньше. Кроме того, многие девушки еще в школе получают художественное образование. Кстати, к концу обучения нередко выясняется, что конкретному ученику лучше заняться не изготовлением кувшинов и изящных пепельниц, а, к примеру, скульптурной лепкой, литьем из гипса.

Как говорится, куда талант выведет… Тут кисти и пальцы моих рук выписали какую-то немыслимую загогулину, и у края кувшина отвисла «губа».

— Вот, это и будет ложе водослива вашего кувшина, — обрадовался мой наставник. — Если вы даже не собирались его делать, но сделали, значит, у вас уже развивается мышление гончара, творчество в вас заговорило, — объяснил мне наставник, и я возгордился еще раз.

Кстати, самым ходовым изделием у учеников мужского пола в этой академии является... Ну, угадайте с трех раз! Правильно — пивная кружка.

Гончарный круг плавно затормозил и остановился. На нем возвышался белый грациозный кувшин. Моего изготовления! По команде мастера я взял так называемую струну (тонкую проволоку с ручками) и осторожно подрезал кувшин снизу. Он отделился от материнской платы — круга — и стал самостоятельным изделием.

Мастер тонкой палочкой (стеком) провел по нему, еще раз крутанув круг, ровную бороздку, отделяющую горлышко от основной фигуры. Все! Уфф... И хотя руки у меня по плечи в глине (спасибо фартуку), ощущение — незабываемое.

Вспомнились описания гончарной работы из любимого мною романа Леонида Соловьева «Похождения Ходжи Насреддина»: «...гончарное ремесло знал он отлично, горшки получались у него звонкие, гладкие и обладали способностью сохранять воду ледяной даже в самую сильную жару». Таким будет и мой кувшин, подумалось мне. Но наставник напомнил: дело сделано лишь на треть. Сейчас предстоит второй этап работы — изделие надо подвергнуть обжигу в специальной печи.

Жги, Никитич!

Царапиной на руке муфельная печь для обжига керамических изделий дала мне понять, что она тоже «не последняя спица в колеснице» гончарного круга, в смысле — процесса ваяния кувшинов. Грубоватая внешним видом, она горяча в работе — раскаляется до тысячи и более градусов. Поставив мой кувшинчик в ее белое чрево, изготовленное из каолиновой ваты, жду указаний мастера. Денис закрывает дверцу печи и задает автоматический режим обжига на два часа с повышением температуры до тысячи градусов. У нас есть время для обсуждения деталей процесса.

— Муфельные печи бывают разных размеров: от такой вот, миниатюрной, до печи размером с комнату, когда речь идет о массовом производстве изделий, — рассказывает мастер. — Время обжига длится от двух до двенадцати часов. Потом печь остывает. В зависимости от размера остывание длится и 12 часов, и сутки, и даже двое. Температура обжига зависит от материала изделия. Первый обжиг (тот, что мы делаем с вами сейчас) проводят после изготовления изделия и его росписи. Второй делают после нанесения на изделие стеклянной глазури, если это, конечно, требуется.

Результатом работы наш Анатолий Никитич остался доволен Фото: Светлана Колоскова, "Вечерняя Москва"

На заметку любителям дарить самодельные пивные кружки: цена муфельных печей начинается от 100 тысяч рублей. Можно изготовить такой агрегат и самостоятельно. Каолиновая вата и вольфрамовые спирали специально для мастеров на все руки имеются в свободной продаже. Температуру такие печи позволяют поднимать до 1200 градусов.

Изделия из красной глины (подмосковной) обжигают при 900 градусах, из белой (керамической) — при 1200 градусах.

Обычно роспись изделия производят до начала первого обжига. Делают ее ангобами — это жидкие (шликерные) керамические краски на основе белой или цветных глин, предназначенные для декорирования глиняных изделий в сыром состоянии. Ленивым на выдумку можно купить и наклеить на изделие готовую керамическую наклейку с понравившимся узором.

Есть в продаже и трафареты со всякими смайликами и приколами. На изделие, прошедшее процедуру обжига, как правило, наносят рисунки глазурью, которая изготовлена на основе толченого стекла, смешанного с водой. Но настоящие мастера, такие как Денис Дюднев, предпочитают узоры, созданные фантазией самих учеников. Моя показалась мне настолько буйной, что я не решился отразить ее на моем кувшинчике и отправил его в печку «голеньким».

Знак качества

Во время обжига мой кувшинчик поменял цвет. Из беленького превратился в красненький — загорел, как на пляже в Греции. Осмотрел я его и подумал: ну и как оценить качество обжига и изделия вообще? Денис словно угадал мои мысли и посоветовал… лизнуть кувшин.

Я лизнул. Ну и что? — Язык скользнул по поверхности или вы ощутили ее шершавость? — спросил меня наставник.

— Не зацепился, — признался я.

— Значит, изделие сделано качественно и обжиг достаточный, — сделал заключение мастер. — Если изделие пережжено, то на нем «закипают» пузырьки, видны вздутия, оно приобретает нехарактерный темный цвет. Оно, конечно, воду не будет пропускать, но и глаз не порадует.

Вместо послесловия

Издревле известно, что гончары, как и кузнецы, обладают некой магической силой, которая придает их изделиям волшебные свойства. Захотелось и мне выведать у мастера некоторые его секреты. Ответ был таков: — Чужой опыт в гончарном деле никого не учит. Надо все постигать самому. Азы ремесла для всех одинаковые, а секреты мастерства у каждого свои. Передать их по наследству невозможно. Основа гончарного искусства — настроение, терпение, упорство. Глина не позволит мастеру сделать что-то неправильно, ее не проведешь. Она требует к себе вдумчивого подхода. Поэтому я работаю по вечерам или ночью.

Когда ничто не мешает общаться — с глиной и окружающим миром.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Матвиенко, руководитель «Русской академии ремесел»:

— Люди, которые обучаются у нас, со временем смогут не только заниматься изготовлением керамики для души, но и организовать собственное дело. Сегодня керамика — не возвращение к прошлому, а потребность людей в здоровом образе жизни.

КСТАТИ

Если хотите сделать внутреннюю поверхность кувшина более водоустойчивой, залейте его неснятым молоком и протомите в духовке. Топленое молоко будет — объедение. Ну и кувшин — на загляденье.

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