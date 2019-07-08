Эвакуатор АМПП помог в ликвидации последствий аварии на юго-востоке Москвы
На юго-востоке столицы с помощью эвакуатора ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» удалось ликвидировать последствия дорожно-транспортного происшествия. Об этом проинформировали в пресс-службе учреждения.
Авария произошла возле дома 121 на Волгоградском проспекте, столкнулись иномарка и автомобиль скорой помощи.
— На место происшествия был направлен эвакуатор «Московского паркинга», который переместил легковой автомобиль с проезжей части в безопасное место и помог как можно скорее восстановить дорожное движение на данном участке, — сообщили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что эвакуаторы регулярно используются для содействия экстренным службам города при устранении последствий различных ДТП и других происшествий на дорогах столицы, передает агентство городских новостей «Москва».
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