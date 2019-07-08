Лукашенко поддержал предложение Зеленского Путину о переговорах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении переговоров в Минске, адресованное Владимиру Путину.
Так, Лукашенко не изменил своего мнения относительно того, что украинский вопрос должен решаться посредством диалога, и считает, что встречи Путина и Зеленского при его посредничестве были бы наиболее эффективными.
— Нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Кроме того, белорусская сторона поддерживает формат переговоров с участием «других игроков», в частности США, поскольку «уж слишком они погружены в данные процессы», передает агентство БЕЛТА.
Напомним, Владимир Зеленский обратился в видеообращении к Владимиру Путину с предложением провести в Минске переговоры в формате Украина — Россия — США — Великобритания — Германия — Франция.
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