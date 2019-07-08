Дмитрий Фетисов: Политика совсем не похожа на предпринимательство

— Дмитрий, как вы оцениваете применение системы KPI и рейтингов в политической сфере?

— Система KPI при оценке глав регионов на практике является абсолютно нерабочей. Это связано как с тем фактором, что бизнес-модели не работают в политике из-за того, что в политических системах при попытке описать их методом математического анализа задействовано большое количество хаотичных переменных не всегда поддающихся учету. Так и с тем фактором, что российские регионы разные по своей ориентации на ту или иную сферу экономики.

— Могут ли рейтинги учитывать своеобразие каждого региона?

— Для одного региона могут иметь значение темпы развития сельского хозяйства, для другого — промышленности, и какие-то единые критерии не могут быть тут универсальным критерием. При этом система KPI не учитывает политические моменты деятельности глав регионов, а в современной истории России немало примеров, когда один губернатор был эффективным управленцем, но плохим политиком, или наоборот. И это не спасало того или иного губернатора от увольнения или проигрыша на выборах.

— Можете вспомнить примеры, когда успешные в бизнесе не проявили себя на уровне региона?

— Политика совсем не похожа на предпринимательство. Достигнув успехов в бизнесе, многие предприниматели думали, что легко справятся с политическими вызовами, но жестоко ошибались. Кто сейчас вспомнит губернаторов Дмитрия Зеленина, Владимира Груздева, Хазрета Совмена? А ведь их взяли на должности из большого бизнеса. Более понятный пример: успешные военачальники, не справившиеся с регионом. Глава компании нацелен на получение прибыли, а руководителю региона поставлены другие задачи. Управление областью строится на совершенно иных принципах, чем управление компанией: на компромиссах с местными силовыми группами и федеральными ведомствами.

— Как вы полагаете, политиков-«тяжеловесов» будут оценивать по тем же критериям?

— Даже в «единых для всех правилах» есть исключения. Никто мысли не допустит, что Игоря Сечина, Рамзана Кадырова, Сергея Чемезова или Сергея Собянина с Сергеем Шойгу, к примеру, можно оценивать при помощи каких-то тестов. Но это — тот уровень, где еще остались настоящие политические «тяжеловесы».

— Дмитрий, есть ли какие-то примеры в мировой политике, на которые можно ориентироваться в этом случае при составлении рейтингов или KPI?

— Знаю, что во Франции или Великобритании такого рода критериев оценки не существует. Отдаленно что-то похожее есть в США. Полагаю, что наши руководители пытаются применить китайские технологии. В огромном Китае порядка 50 миллионов государственных и муниципальных служащих.

Большинство китайских дел о коррупции — это не дело о взятке, а дело о чиновнике, который перестал служить обществу. Если у него большой дом и машина не по средствам, его сослуживцы или соседи донесут на него. В КНР сильно распространена культура критики старших и высших специалистов младшими, что в России до сих пор кажется то ли дикостью, то ли интригой. Задача любого чиновника в КНР — критиковать и исправлять свою же структуру. У них в систему оценки включены показатели улучшения благосостояния населения, социальной гармонии и охраны окружающей среды. Наконец, им запретили «имиджевые» проекты, которые не по силам провинции.

СПРАВКА

Дмитрий Фетисов, основатель и генеральный директор консалтинговой группы NPR Group. Политический аналитик и политтехнолог, специалист по региональным политическим персонам, группам влияния и событиям. За последнее десятилетие принимал участие в подготовке и проведении десятков предвыборных кампаний уровня от мэра до губернатора в ряде регионов России.

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