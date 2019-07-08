Московские «Семьи года» поделились секретами создания счастливой жизни

8 июля отмечается День семьи, любви и верности. В преддверии этого праздника в Москве прошло торжественное награждение победителей московского конкурса «Семья года». Участие в нем приняли 43 семьи, но только четыре из них стали первыми: Зайцевы Валерий и Валентина в номинации «Золотая семья России», Петровы Дмитрий и Эльмира — в номинации «Семья — хранитель традиций», Мамыревы Феодосий и Мария — в номинации «Многодетная семья» и Ширяевы Николай и Наталья — в номинации «Молодая семья». «Вечерняя Москва» побеседовала с финалистами.

Материнский ресурс помогает в карьере

Конкурс разрушает массу стереотипов о семьях, детях и супружестве. Победительница в номинации «Молодая семья» — Наталья Ширяева — мама пятерых детей и успешная актриса! За плечами супермамы (в кино известной как Фенкина — прим. «ВМ») более 30 работ в кино и сериалах и награды в самых разных конкурсах и кинофестивалях.

— Я даже не понимаю, как дети могут «помешать» самореализации и развитию карьеры. Как снималась, так и продолжаю сниматься в кино. Дети — это любовь. Жизнь. И именно они движут меня вперед. У нас такой обоюдный обмен жизненной энергией: я — им, они — мне, — рассказывает Наталья.

Награда «Семья года» стала для семьи Ширяевых особенной.

— Для меня победа в конкурсе — это, прежде всего, признание. Признание нашего пути и наших детей! Мне безумно приятно, что мои дети нравятся не только мне, — шутит многодетная мама.

Победителей смело можно назвать актерской семьей: даже дочка Анечка в свои неполные полтора года снимается в рекламе на телевидении.

— Наша младшая — очень артистична и чувствует музыку. У нее богатый тембр, и она обожает петь. Мы пророчим ей дорогу на сцену, — делится Наталья Ширяева.

Полвека в браке: «Золотая семья России» раскрывает секрет

Почетное первенство в номинации «Золотая семья России» взяли Зайцевы Валерий и Валентина. Больше полувека — 55 лет! — эта пара вместе. Валентина Васильевна всю жизнь следовала за своим супругом — человеком военным: ветераном Вооруженных сил и боевых действий в Афганистане, подполковником в отставке.

Сегодня Зайцевы ведут активный образ жизни, заботятся о своих правнучках.

— Такие конкурсы, как «Семья года», очень нужны! Это необходимо для того, чтобы люди берегли свои семьи как основную ячейку общества, а еще чувствовали поддержку от государства. Я на себе давно ощущаю заботу власти: это и центры социального обслуживания, и проект «Московское долголетие», — считает Валерий Зайцев.

— Победа в конкурсе для наших детей станет лучшим вектором в жизни! Дети нами гордятся. Эта гордость за достойно прожитые нами годы, — делится глава семьи Зайцевых. — В семье главное — это любовь, уважение, терпение, умение находить компромиссы, доверие друг к другу и честность в отношениях. Чтобы ни происходило, не нужно прятаться, скрывать обманывать. Надо всегда говорить правду.

Валерий Исидорович дает напутствие молодым, советуя ответственно подходить к созданию семьи и не бояться препятствий. Он уверен, что крепкий брак начинается с настоящего чувства и не заканчивается, если между супругами много общего.

— У нас с женой полно интересов и совместных увлечений. Мы любим путешествовать, посещать экскурсии, встречать вместе праздники, слушать музыку — у нас есть фонотека, — рассказывает супруг.

Охраняя традиции, бережем главное

Уверенную победу в номинации «Семья — хранитель традиций» одержала семья художников Петровых. Для них рождение детей каждый раз становится источником вдохновения и находит отражение в их работах.

— Мы, как художники, все наши чувства и переживания пытаемся воплотить в своих работах. А дети дарят столько радости, что хочется ей делиться и делиться. Мы пишем картины и отражаем яркие события в жизни ребенка: первые шаги, крещение, — рассказывает мама четверых детей Эльмира Петрова.

Традиции этой семьи берут начало от отца мужа Эльмиры. Валерий Семенович, будучи советским живописцем, участвовал в областных, всесоюзных и зарубежных выставках, печатался в известных книгах-альбомах. Сын продолжил дело отца и сейчас состоит в Союзе художников России. Его супругой также стала художница.

— Спасибо городу за помощь. Не только за признание в рамках конкурса «Семья года», но и за другую поддержку, — благодарит Эльмира. — Что может быть важнее, чем передача своих знаний, любви и традиций следующему поколению? Получить за это награду — очень приятно! Но сами мы себя образцовой семьей не считаем, потому что всегда есть к чему нужно стремиться: становиться лучше день за днем и помогать детям в этом.

Также в номинации «Многодетная семья» победителями московского конкурса стали супруги Мамыревы Феодосий и Мария, воспитывающие девятерых детей.

СПРАВКА

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2019 году Департаментом труда и социальной защиты населения в четвертый раз организован московский конкурс «Семья года». Семьи–победители представят столицу на Всероссийском конкурсе «Семья года», проведение которого запланировано на конец 2019 года.

Читайте также: Какими услугами могут воспользоваться столичные семьи в центрах «Мои документы»