Программа реновации поможет создать абсолютно новую городскую среду

В новостройке будет 66 квартир, подчеркнули в ведомстве. А на подземном этаже дома оборудуют автостоянку.

Программа реновации активно реализуется на территории столицы с 2018 года. По данным экспертов, дома, возведенные в рамках программы, простоят не менее 100 лет. При этом в районах, которые включены в программу, растет капитализация квартир. Причем не только в домах, которые будут построены для расселения, но и в тех зданиях, которые в программе не участвуют.

— Сейчас мы имеем квартиры в морально и физически устаревшем жилом фонде, изношенные объекты инженерного обеспечения. Реновация — это не только переселение из старых квартир в новые, но еще и развитие городской инфраструктуры, которое включено в экономику программы. За счет улучшения качества среды и того, что монолитные дома дороже пятиэтажек, в которых живет население, стоимость квартир в новых домах на 21 процент выше, чем в сносимых. Увеличится капитализация жилья и в тех домах, которые не вошли в программу, но остаются в районе — квартиры там подорожают минимум на 10 процентов, — пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Как сообщили в одной из столичных фирм по продаже недвижимости, цены на жилье зависят от многих факторов. В их числе — престижность и инфраструктура района, тип дома и год постройки, состояние жилья и его площадь. Следующие по значимости факторы, которые меньше влияют на стоимость, но могут увеличивать привлекательность объекта, — этаж, видовые характеристики: состояние мест общего пользования, парковка, наличие балкона, соседи и другие.

По мнению независимого экономиста Павла Кобяка, спрос на жилье в районах, где проходит программа реновации, будет только расти.

— Сейчас многие готовы покупать квартиры в пятиэтажках, входящих в программу реновации. Люди вкладывают средства в ветхое жилье, а получают затем квартиры в новых домах, это инвестиции в будущее, — подчеркнул Павел Кобяк. — Инвестиционный рынок недвижимости наиболее стабилен по сравнению с другими. Здесь достаточно просто просчитать риски. Из этого легко сделать вывод, что капитализация таких квартир на протяжении нескольких лет будет лишь увеличиваться.

При этом, в соответствии с программой, район комплексно благоустраивается. Появляются новые детские и спортивные площадки, прогулочные зоны, скверы, а также объекты социальной инфраструктуры. На первых этажах новых домов предусмотрены помещения под магазины. То есть новую квартиру жители получают в районе с очень развитой инфраструктурой, что несомненно является дополнительным бонусом в ценообразовании.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Сорока, депутат Московской городской Думы, член комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике:

— Программа реновации прекрасно работает. Она соответствует всем правовым нормам и полностью востребована у жителей города. Можно с уверенностью сказать, что реновация стала драйвером для городской экономики. Я уверен, что через 10–15 лет районы, где реализовывалась программа, станут еще лучше, а значит, капитализация квартир будет лишь расти. Это связано с тем, что в рамках реновации создают всю необходимую современную инфраструктуру и благоустраивают дворовые территории.

СПРАВКА

Всего в программу реновации включено 5173 дома, их общая площадь составляет 16,4 миллиона квадратных метров. Предполагается, что городская программа затронет миллион жителей старых домов. На сегодня утверждены 329 стартовых площадок площадью 4,8 миллиона квадратных метров, расположенных во всех административных округах столицы. Ведется работа по подбору дополнительных площадок. В проектировании и строительстве находится 163 стартовых дома.

Читайте также: Максим Гаман: Уже более 3,5 тысячи семей переехали в новые квартиры по реновации