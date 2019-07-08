Кадыров назвал трусом и позором Грузии ведущего, оскорбившего Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего накануне президента России Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».
Он полагает, что инцидент произошел не по личной инициативе Габунии, а был спланирован телеканалом или какими-то заинтересованными лицами.
— На Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника. Габуния — урожденный трус. Это — позор грузинского народа и Грузии, — написал Кадыров в своем Telegram-канале в понедельник, 8 июля.
По мнению политика, власти Грузии должны принести извинения Путину и всей России, а в отношении Габунии должно быть возбуждено уголовное дело. Также Кадыров заявил о необходимости введения самых жестких санкций в отношении страны.
— Габуния нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил, — заключил глава Чечни.
Напомним, вечером в воскресенье, 7 июля, телеведущий Георгий Габуния начал авторскую программу «P.S.» на телеканале «Рустави 2» с ругани в адрес российского президента. После этого руководство телеканала отстранило журналиста от работы на два месяца.
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