Канделаки обвинила Саакашвили в инциденте на «Рустави-2»
Телеведущая Тина Канделаки считает, что за нецензурными выражениями грузинского телеведущего в адрес президента России Владимира Путина стоит бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом журналистка написала в своем Telegram-канале.
По мнению ведущей, единственный способ сохранить «остатки» лица в стране — принести официальные извинения.
— Я считаю, что телеканал «Рустави-2», который 18 июля должен быть возвращен своему законному владельцу, не просто обязан принести извинения - за такое поведение перед нашим Президентом, безусловно, должно извиниться и руководство Грузии, — написала Канделаки.
Напомним, 7 июля ведущий авторской программы на телеканале «Рустави-2» Георгий Габуния начал передачу с брани в адрес Владимира Путина. Поступок журналиста осудили многие люди, в том числе президент Грузии Саломе Зурабишвили.
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