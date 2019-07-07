Президент Грузии осудила ругань телеведущего в адрес Владимира Путина
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала выходку ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, который позволил себе ругательства в адрес российского лидера Владимира Путина.
Как подчеркнула Зурабишвили, подобный поступок не имеет ничего общего с патриотизмом и защитой интересов Грузии.
— Наш путь — это мирный путь, наша перспектива — это Европа, а наша сила — стабильность, — цитирует грузинского лидера РИА Новости.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, в свою очередь, написал в Twitter, что поступок телеведущего — неприемлемая попытка дестабилизации.
Whatever we have observed today on Rustavi2 is nothing but disgusting act of provocation and an attempt to destabilize our country. Something that is totally unacceptable!— Mamuka Bakhtadze (@BakhtadzeMamuka) 7 июля 2019 г.
Генеральный директор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия написал в Facebook, что телеведущий мог выразить свое мнение иначе, однако извиняться за нецензурщину отказался.
Напомним, президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям перевозить пассажиров в Грузию с 8 июля, что привело к резкому сокращению туристического потока. Вслед за этим президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила соотечественников проводить отпуск на родине.
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