Президент Грузии осудила ругань телеведущего в адрес Владимира Путина

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала выходку ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, который позволил себе ругательства в адрес российского лидера Владимира Путина.

Как подчеркнула Зурабишвили, подобный поступок не имеет ничего общего с патриотизмом и защитой интересов Грузии.

— Наш путь — это мирный путь, наша перспектива — это Европа, а наша сила — стабильность, — цитирует грузинского лидера РИА Новости.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, в свою очередь, написал в Twitter, что поступок телеведущего — неприемлемая попытка дестабилизации.

Whatever we have observed today on Rustavi2 is nothing but disgusting act of provocation and an attempt to destabilize our country. Something that is totally unacceptable!