Школа для будущих отцов открылась в столичном роддоме

Школа с простым и понятным названием «Я — папа!» открылась в роддоме № 4 по адресу: ул. Новаторов, 3. Цикл занятий для будущих отцов — новый проект больницы имени В.В. Виноградова, который создан специально для мужчин, готовящихся к появлению ребенка.

Как говорят врачи роддома, этот проект придуман мужчинами для мужчин. 30 процентов сотрудников родильного дома — представители сильного пола: акушеры, гинекологи, медбратья. Они и выступили инициаторами организации еженедельных занятий для отцов. Многие из них — сами папы. Они тоже будут проводить занятия в школе.

Учебный цикл будет состоять из теоретической и практической частей. Будущим папам расскажут, как вести себя и супруге во время беременности, как психологически подготовиться к родам, как они проходят и как должен вести себя мужчина во время родов, а главное — как стать помощником жене в послеродовой период, что не менее важно, чем ведение беременности и роды. Продолжительность каждого занятия составит не менее часа.

Обязательная практика для будущих пап — на муляжах: мальчика Васи и девочки Кати.

— Мы видим, что отцы зачастую просто боятся взять ребенка, не знают, что с ним делать, — рассказывает заведующая родовым отделением Ольга Кучерова. — А здесь мы будем показывать, что ничего страшного нет, нужно просто правильно действовать, чтобы в дальнейшем не было проблем в восприятии своего ребенка. Иначе отец рискует стать посторонним наблюдателем, а не папой.

Кстати, в «пеленальных» занятиях могут принять участие не только те, кто впервые станет папой. В роддоме ждут и мужчин, у которых уже есть дети.

— У меня две дочки. Несмотря на то что на момент рождения второго ребенка я уже был опытным папой, все равно есть и волнение, и страх, — поделился один из участников занятий Денис Гурулев. — У тебя в руках крохотное существо — как его держать, можно ли его вообще трогать? Помню, как с первым ребенком просыпался по ночам и слушал, дышит ли он, заглядывал в кроватку.

Несмотря на то что школа будущих пап пока пилотный проект, очевидно, что он будет востребован. Это видно и по количеству приходящих на дни открытых дверей будущих родителей.

— Здесь не может быть разделения на мужское и женское дело, — добавил Денис Гурулев. — Ребенок — дело общее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Шарапова, депутат Мосгордумы, главврач ГКБ им. В.В. Виноградова:

— Неслучайно именно в День семьи, любви и верности мы открываем школу для будущих отцов, которую мы назвали «Я — папа!». Мы регулярно проводим дни открытых дверей для пар, которые хотят узнать, как проходят беременность, роды, послеродовой период. А теперь еще и цикл занятий для будущих отцов. Наша задача — объяснить папам, что роды — это не что-то страшное, а удивительный процесс, к которому можно и нужно подготовиться.

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