Проверить столичные коммуникации помогает уникальная робототехника

Инженеры в своей работе пользуются уникальной робототехникой. Маленький «Р-200м», робот на четырех колесах, ловко пробирается в трубопровод и исследует его по всей протяженности — а это около 400 метров.

— Больше похож на робопса, — представляет механического помощника Константин Шевцов, ведущий инженер отдела технического надзора и приемки Мосводостока.

Робот оснащен водонепроницаемой светочувствительной камерой с большим разрешением. А «видеть» в темноте ему помогают светодиодные фонари. Управляется техника дистанционно — инженер, сидя в кабине автомобиля, может рассмотреть на экране все, что фиксирует робот, до мельчайших деталей.

Как правило, специалисты Мосводостока осматривают трубопроводы вблизи домов-новостроек.

— Перед введением дома в эксплуатацию необходимо осмотреть все коммуникации — трубопроводы, колодцы, дождеприемные колодцы, оголовки и тому подобное. Мы отмечаем любые виды дефектов, чтобы потом их устранили сотрудники строительной компании, — говорит Константин Шевцов.

В зависимости от сложности коммуникации на проверку уходит от одного до 15 дней. Благодаря этому объекты, защищающие горожан от последствий дождей, надежно служат долгие годы.

СПРАВКА

Во время дождей Мосводосток работает в усиленном режиме. Дежурят тысячи сотрудников, сотни единиц техники, в том числе специализированной, чтобы упредить появление временных скоплений воды на проезжей части, во дворах и обеспечить бесперебойное движение общественного транспорта. При необходимости жители могут позвонить в круглосуточную диспетчерскую службу Мосводостока.

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