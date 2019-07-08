Ученые рассказали, как отказ от курения до 45 лет влияет на здоровье
Курильщики умирают от сердечно-сосудистых заболеваний в три раза чаще, чем некурящие. К такому выводу пришли ученые из Австралийского национального университета в Канберре.
Исследователи занимались данной проблемой в течение семи лет. За это время они наблюдали состояние более чем 180 тысяч курильщиков в возрасте старше 45 лет. В ходе эксперимента оценивалось влияние курения на сердечно-сосудистую систему участников. Стоит отметить, что учитывались такие факторы, как продолжительность и интенсивность курения, пол, возраст, место жительства и вредные привычки.
Эксперимент показал, что курильщики умирают от сердечно-сосудистых заболеваний чаще, чем некурящие люди. Кроме того, риск сердечных приступов и инсультов может быть снижен примерено на 90 процентов, если избавиться от этой вредной привычки до 45 лет, пишет издание BMC Medicine.
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