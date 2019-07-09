Госинспекция добилась сноса незаконной пристройки к дому на Соколе
Пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы подтвердила ликвидацию незаконно обустроенной погрузочно-разгрузочной зоны на севере столицы.
Нелегальную зону обустроили на улице Черняховского в районе Сокол — в виде пристройки к нежилым помещениям жилого дома. При этом ни разрешительных документов, ни прав на данный земельный участок у хозяев зоны не было.
В досудебном порядке Госинспекция добилась устранения законодательства и ликвидации незаконной погрузочно-разгрузочной зоны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что Госинспекция по недвижимости Москвы ликвидировала незаконный вход в подвал объекта культурного наследия на улице Маросейке.
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