Ученые усомнились в пользе пищевых добавок и диет
Исследователи из Университета Западной Вирджинии пришли к выводу, что употребление пищевых добавок и соблюдение определенного режима питания не всегда несет пользу сердечно-сосудистой системе — а в ряде случаев может даже вредить ей.
Выводы ученых основаны на 277 экспериментах при участии почти миллиона человек. Исследовались 16 пищевых добавок и восемь диет. Оказалось, что поливитамины, селен, витамин А, витамин В6, витамин С, витамин Е, витамин D, кальций, фолиевая кислота и железо не влияли на уровень смертностм или риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Преувеличенной, с точки зрения авторов исследования, оказалась и польза для сердца средиземноморской пирамиды питания.
А вот позитивное влияние на организм сокращения соли в рационе получило научное подтверждение.
Отчет об исследовании опубликован в журнале Annals of Internal Medicine.
Ранее специалисты раскрыли детали новой комфортной диеты. Секрет «суперпохудения» заключается в идеальном завтраке.
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