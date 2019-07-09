Самострой демонтировали в Капотне
• 05:53 • 9 июля 2019
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Участок, на котором возвели постройки, не предназначался для возведения капитальных и временных строений и сооружений
Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"
Пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы подтвердила демонтаж незаконных построек в районе Капотня.
Самострой находился на берегу Москвы-реки и занимал площадь свыше 500 квадратных метров. При этом участок, на котором возвели постройки, не предназначался для возведения капитальных и временных строений и сооружений.
К настоящему времени все нелегальные постройки снесены, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось о ликвидации незаконно обустроенной погрузочно-разгрузочной зоны на улице Черняховского в районе Сокол.
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