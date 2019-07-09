25 июля ему исполнилось бы 90 лет. Но судьба отвела ему всего 45 лет жизни. И ровно столько же прошло с его смерти… Памяти актера, режиссера, сценариста и писателя канал «ТВ Центр» посвятит новый документальный фильм «Василий Шукшин. Правду знаю только я», который покажут в субботу, 20 июля, в 10:35.

…1970-е. Эпоха застоя. На трибунах ЦК — еще не старцы, но грозные черные вороны. Страна живет в иллюзиях — холодная война и железный занавес делают свое дело. Но внутри страны — своя жизнь, не лишенная ярких красок. И своя любовь — Вася Шукшин. Он истинный народный герой, его обожают, ловят о нем любые новости… Но и сегодня его фамилия в топе новостей. Правда, это новости о его женах, детях, спорах между ними, конфликтах… Но факт: за все эти годы, что прошли после смерти Шукшина, он не потерял популярности как актер, а фамилия его приобрела скандальный оттенок.

Его судьба простой не была. Слава, деньги, всенародная любовь — да, он познал их, и рано. Но одно не изменяет другого, и его не отменяет тоже… Он вовсе не просто так назвал своего героя из «Калины красной» Егором по прозвищу Горе… Однако близкие и друзья немного завидовали Васе Шукшину — он умудрялся переживать любые коллизии. А еще блистательно умел мистифицировать жизнь, которая была ему не по вкусу.

История легенд о самом себе началась с первой женитьбы — на Марии Шумской. Когда она перестала ему быть нужной, он просто вычеркнул ее из своей жизни — так, как мог поступить с деталью сценария, которая перестала устраивать. Легенда о его поступлении во ВГИК гласит, что он заявил на вступительных экзаменах, что не читал «Войну и мир», поскольку книга очень толстая. И его тут же взяли, ну и что, что конкурс был сто человек на место! Чудесная легенда, правда? Василий Макарович сочинил ее лично…

А еще одну легенду он сочинил относительно того, почему решил вдруг стать режиссером. Якобы однажды он задремал на скамье рядом с Котельнической набережной. И его разбудил мужичок подшофе, повздоривший с женой и искавший сочувствия. Слово за слово, оказалось — оба алтайцы. Мужичок позвал Шукшина в гости, где тот увидел невероятные богатства и красавицу-жену нового знакомого. И знакомый этот оказался… Иваном Пырьевым! Знаменитым режиссером! Можете такое представить? Он-то и надоумил Васю пойти в режиссуру!

…В 1960-м ВГИК остался за плечами. У Шукшина не было прописки, на «Мосфильм» его не взяли. Он скитался по знакомым, иногда ночевал на вокзалах. Начались трудности в личной жизни — его Маша была далеко, и разбираться, отчего зять пишет, что «нашел другую женщину» в столицу прибыл его тесть чуть ли не с топором за пазухой… Шукшин вообще надеялся, что его любимые женщины поймут о том, что ему нужно, из его произведений. Но многого он хотел…

Он блефовал, сочинял легенды, мистифицировал собственную биографию, но при этом умудрился сохранить ошеломляющую честность в своем творчестве — и на экране, и в литературе. Простенький внешне мужичок в сапогах понял о русской душе куда больше, чем иные философы… Фильм расскажет об этом, а также попытается ответить на острые вопросы. Например, отчего бывшая жена Мастера, Лидия Федосеева-Шукшина, уверена, что его убили? Почему не сложились отношения Василия Макаровича с Беллой Ахмадулиной и Викторией Софроновой? В фильме о Шукшине расскажут Сергей Никоненко, Мариэтта Чудакова, Людмила Зайцева, Юрий Назаров, Николай Губенко, Ольга Зубова и др.

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