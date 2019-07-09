Колледжи Москвы выпустили 17 тысяч специалистов в 2019 году
В 2019 году столичные колледжи выпустили 17 тысяч молодых специалистов. Каждый из них сдал демонстрационный экзамен по международным стандартам WorldSkills.
Интеллектуальное испытание проводится для того, чтобы выпускники подтвердили свое звание специалиста и готовность работать по профессии. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе департамента образования Москвы.
- В 2019 году демонстрационный экзамен сдали 98,8 процентов выпускников - около 17 тысяч обучающихся московских колледжей, что на четыре тысячи больше, чем годом ранее. На итоговом испытании цель студента – продемонстрировать мастерство и навыки, полученные за годы учебы, - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы департамента образования Москвы.
Добавим, что задания на экзамене выполнялись по 82 компетенциям.
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