Аналитики предупредили о риске дефолта США в сентябре 2019 года

США рискуют столкнуться с дефолтом в начале сентября 2019 года. По данным агентства Bloomberg, опирающегося на доклад Центра двухпартийной политики (BPC), причиной потенциального экономического упадка могут стать низкие налоговые поступления.

Так, аналитики полагают, что лимит госдолга Америки может быть превышен уже с наступлением первого месяца осени, если до этого срока конгресс не примет никаких мер. Ранее эксперты прогнозировали, что США превысят данную отметку в октябре–ноябре 2019 года.

Специалисты вышеуказанного центра отмечают, что налоговые поступления в бюджет страны увеличились всего на три процента по сравнению с 2018 годом вместо ожидаемых шести.

Помимо прочего, 26 июля нижняя палата американского парламента уходит в отпуск, при этом вопрос повышения лимита государственного долга еще не обсуждался.

По словам руководителя отдела экономической политики BPC Шая Акабаса, членам правительства не следует идти отдыхать, пока не будет согласовано решение проблемы госдолга. Иначе, утверждает эксперт, Вашингтон рискует не выполнить свои кредитные обязательства.

Напомним, что по состоянию на начало 2019 года государственный долг США впервые в истории превысил значение в 22 триллиона долларов. За 2018 финансовый год дефицит бюджета страны возрос на 17 процентов и достиг отметки в 779 миллиардов долларов. Ожидается, что к 2020 году он перевалит за триллион, причем госдолг скорее всего сохранит тенденцию к ускорению роста, так как расходы кабмина никак не контролируются.

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