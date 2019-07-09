«Росконтроль» назвал самую полезную и дешевую воду без газа
Эксперты «Росконтроля» проверили негазированную воду семи известных брендов: «ВкусВилл», Vittel, «Святой источник», «Сенежская», «Архыз», «Волжанка» и «Волна Байкала».
Анализ проводился по более чем 70 параметрам. Специалисты обращали внимание на состав и безопасность продукции, а также на показатели органического загрязнения и микробиологические. Кроме того, продукция исследовалась на предмет содержания токсичных элементов. Наконец, в частном порядке исследовались вкус и польза.
Стоит отметить, что вся проверенная бутилированная вода без газа оказалась безопасна. Тем не менее, не все образцы полезны для здоровья.
Самой вкусной и полезной — и во многом именном поэтому лучшей — стала «Сенежская» вода. Любопытно, что продукция данной торговой марки еще и самая дешевая из всех проверенных.
Не обошлось и без прецедентов: бренды «Архыз» и «Волжанка» были занесены в список товаров с замечаниями за недостоверную маркировку.
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