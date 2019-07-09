Муж кассирши из Башкирии проиграл похищенные ею 20 миллионов рублей

Муж работницы башкирского банка Луизы Хайруллиной, которая обвиняется в хищении более 20 миллионов рублей, заявил, что проиграл украденные ею деньги в азартных играх.

— Сейчас он намерен поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи собрать деньги, чтобы вернуть банку. Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой, — рассказали в пресс-службе правоохранительных органов.

Сейчас женщина-кассир находится в следственном изоляторе. Напомним, что ей было предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса «Присвоение или растрата».

27 мая работница «Россельхозбанка» в Салавате ушла с работы раньше обычного. Женщина взяла с собой несколько упаковок наличных денег и вынесла их из отделения банка в сумке. После этого Луиза Хайруллина вместе с семьей уехала из города.

Позже полицейские нашли сбежавшую женщину на съемной квартире в городе Казани, но уже без похищенных денег. Об этом сообщают РИА Новости.

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