Конфликт у кафе на востоке Москвы закончился убийством человека
Возле кафе на востоке Москвы произошел конфликт, в результате которого один человек был убит и один ранен. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении преступления.
По обнародованным данным, потасовка произошла в ночь на 8 июля.
— Гражданин 1988 года рождения металлическим предметом нанес оппоненту 1984 года рождения проникающие колото-резаные раны груди. Потерпевший скончался в машине скорой помощи. Кроме того, мужчина нанес непроникающее колото-резаное ранение спины еще одному участнику конфликта, — передает сообщение от органов правопорядка агентство городских новостей «Москва».
В настоящее время потерпевшему оказывается медицинская помощь. В отношении же задержанного подозреваемого проводятся следственные действия.
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