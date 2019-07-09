Парк Люблино благоустроят до конца лета

Благоустройство парка усадьбы Люблино завершат до конца лета. Об этом 9 июля сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Сейчас парк закрыт для посетителей. На территории 36,8 гектара уже появились новая набережная вдоль Люблинского пруда, павильоны для проведения праздников и свадеб, а также павильон лодочной станции и причал. Как отметил Бирюков, на уже готовых объектах ведутся отделочные работы.

— На лодочной станции построены и облицованы лиственницей мостики пристани, а также открытая терраса, — рассказал он. — Местом притяжения отдыхающих горожан станет набережная вдоль берега Люблинского пруда, здесь установили новые опоры освещения. Почти полностью сформирован прогулочный маршрут.

Заместитель мэра Москвы добавил, что в парке сделают удобные спуски к воде. Раньше их не было вовсе.

— Сейчас для них полностью готовы все каркасы, облицованы три мостика, на трех ведутся работы, к оставшимся восьми приступят в ближайшее время, — пояснил Бирюков.

Всего же в парке сделают 14 мостиков, часть из них будет с лежаками. Во время благоустройства предусмотрены работы по созданию мест отдыха как для самых маленьких, так и для людей старшего возраста.

К завершению подходит создание амфитеатра и танцевальной площадки. Также устанавливаются игровые комплексы на детских площадках, осталось лишь нанести покрытие для безопасных игр. Изюминкой парка станет необычная площадка с 32 подвесными качелями.

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