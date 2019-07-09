Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах

Главный внештатный специалист-диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, какие летние ягоды являются наиболее полезными для человеческого организма. По ее мнению, черника, вишня и арбуз входят в тройку самых богатых витаминами и минералами ягод.

Она объяснила, что черника содержит большое количество антиоксидантов, а также в ней есть бета-каротин, марганец и витамины А, Е, B9. Ягода способна нормализовать липидный обмен и качественно улучшить процессы желудочно-кишечного тракта.

— На втором месте вишня, обладающая относительно невысокой калорийностью и высоким содержанием полезных веществ: клетчатки, бета-каротина, витаминов А, В и С, фолиевой кислоты, марганца, калия, железа, антоцианов и биофлавоноидов, к тому же вишня довольно редко вызывает аллергические реакции. Употребление вишни способствует профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, — объяснила Стародубова.

Еще одна крайне полезная ягода, по мнению эксперта, — арбуз. Он содержит витамины А, В, С и богат фолиевой кислотой, магнием и ликопином. Именно благодаря ликопину вкусный плод способен предотвратить появление раковых опухолей.

Тем не менее любители арбуза должны быть осторожны и знать меру, ведь ягода содержит много сахаров. Врачи рекомендуют съедать не более 400 граммов ягоды в день. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

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