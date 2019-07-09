Уникальные модели барельефов нашли реставраторы павильона «Биология»

Уникальные авторские модели барельефов нашли во время реставрации павильона № 4 «Биология» на ВДНХ. Об этом 9 июля сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на руководителя Департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

По его словам, найденные объекты представляют собой три небольших гипсовых квадрата 30 на 30 сантиметров, на которых изображены девушки и юноши за сельскохозяйственными работами.

— Именно по ним скульпторы изготовили полноразмерные барельефы для фасадов павильона, — отметил Емельянов. — Кстати, их реставраторы уже привели в порядок в конце прошлого года. Сейчас мы прорабатываем возможность будущего экспонирования этих находок.

Он также отметил, что реставрация этого и нескольких других павильонов продолжается. В «Биологии» специалисты расчищают лепной декор, реставрируют перекрытия, приводят в порядок штукатурный слой и готовят каналы для прокладки инженерных сетей.

— В рамках реставрации фасадов павильона, которая была завершена в прошлом году, помимо барельефов, специалисты воссоздали скульптуру в виде снопа сена высотой 2,5 метра над малой входной группой главного фасада и там же выложили утраченный ранее ковер из метлахской плитки, — добавил глава департамента.

Кроме того, по его словам, в прошлом году на главный фасад вернули пару полутораметровых рыб, которые отсутствовали там почти 50 лет. Мастера укрепили мраморные колонны у входа в павильон, расчистили и заделали швы фундамента, отреставрировали цоколь, устранили трещины, заменили кровельные открытия архитектурных деталей.

Кстати, изначально павильон назывался «Эстонская ССР». В нем демонстрировали достижения этой республики. Так, там можно было увидеть эскалаторы, минеральную вату, ртутные выпрямители, полупроводники, торговое оборудование, силикатные строительные материалы, железобетонные изделия и многое другое. Сменил тематику павильон в 1964 году.

Посетить павильон после окончания всех работ можно будет уже в этом году. Он расположен на первой линии Главной аллеи ВДНХ, слева от фонтана «Дружба народов».

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