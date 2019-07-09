Вильфанд сообщил, что похолодание придет на территорию столицы с 10 июля
• 09:50 • 9 июля 2019
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По словам Вильфанда, это будет не бог весть какой холод, но не совсем тот летний режим, который ожидают многие москвичи
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Температура воздуха на территории Москвы понизится с 10 июля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, стрелки термометров будут показывать от 17 до 20 градусов, а концу текущей недели — от 16 до 19.
— Это не бог весть какой холод, но не совсем тот летний режим, который ожидают многие москвичи, — приводит ТАСС слова Вильфанда.
Научный руководитель Гидрометцентра заявил, что в течение всей недели прогнозируются кратковременные осадки с облачностью.
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