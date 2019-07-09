Россияне назвали идеальную продолжительность своего отпуска
Эксперты сервиса путешествий Туту.ру опросили четыре тысячи пользователей, чтобы выяснить, насколько долгим должен быть отпуск, чтобы его можно было назвать идеальным.
Оказалось, большинство россиян (60 процентов) хотели бы отдыхать по меньшей мере 28 дней. При этом 20 процентов граждан мечтают уходить в отгул на месяц, но не всегда удается согласовать это с работодателем.
Больше месяца отпуска хотят себе позволить 23 процента участников опроса. Вместе с тем они понимают, что пока это лишь из раздела грез.
Всего 21 процент респондентов заявил о том, что у них есть возможность отдыхать больше месяца.
Впрочем, 27 процентов россиян довольны и отпуском в 10-14 дней. Недели отгула вполне хватает четырем процентам граждан, а один процент трудящихся согласен отдыхать всего 2-5 дней.
Три процента опрошенных не отдыхают вообще, довольствуясь обычными выходными.
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