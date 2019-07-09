Роструд перечислил основания отказа в предоставлении отпуска
Федеральная служба по труду и занятости рассказала, в каких случаях работодатель имеет законное право отказать сотруднику в предоставлении отпуска.
Если это отрицательно скажется на работе компании, работодатель может перенести отпуск работника на следующий год — но лишь с согласия сотрудника.
Отозвать сотрудника из отпуска можно, причем исчерпывающего перечня оснований для этого в Трудовом кодексе нет. Ту часть отпуска, которую работник не успел использовать, он может взять до конца года либо вместе со следующим отпуском.
Особо оговаривается, что нельзя лишать сотрудника отпуска к в течение двух лет подряд, отказывать в его предоставлении работникам младше 18 лет и занятым на вредных и опасных производствах, сообщает «Российская газета».
Ранее Федеральная служба по труду и занятости дала разъяснения по процедуре оплаты труда сотрудников, выполняющих помимо собственных обязанностей еще и работу коллег, которые ушли в отпуск.
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