Московский детский музыкальный театр имени Сац реконструируют к 2021 году

Художественный руководитель московского детского музыкального театра имени Сац Георгий Исаакян рассказал о том, что учреждение будет полностью реконструировано к 2021 году. Стало известно, что подготовительные работы в здании уже начались.



— В планах полная замена на Большой сцене всего устаревшего сценического и светового оборудования на технику последнего поколения, ремонт и реконструкция Большого зала и фойе театра, — сообщил Исаакян.

Он подчеркнул, что театр, который он возглавляет, по-настоящему уникален.

— Есть детские музыкальные театры, есть театры малого формата с маленькими труппами и оркестрами, но вот чтобы это был полноценный оперный и балетный театр с оркестром в 100 музыкантов, оперной труппой в 150 человек, включая солистов и хор, балетной труппой в 60 человек — такого в мире нет! Это достояние, которое надо беречь и хранить, — объяснил художественный руководитель.

В репертуаре театра имени Сац 58 спектаклей. В год туда приходит около 250 тысяч зрителей, чтобы насладиться театральными представлениями.

Театр был построен в 1979 году по проекту Народных архитекторов России Владилена Красильникова и Александра Великанова. За свою работу в 1982 году они были удостоены Государственных премий СССР, сообщает ТАСС.

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