Марки с изображением Путина и Ким Чен Ына выпустили в Северной Корее
В КНДР выпустили марки, посвященные встрече президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во Владивостоке.
В соответствующем сообщении посольства, размещенном в Facebook, уточняется, что на марках фигурирует надпись на языках обоих государств, которая гласит: «На память о визите в РФ председателя ТПК, председателя госсовета КНДР, верховного главнокомандующего вооруженными силами КНДР товарища Ким Чен Ына».
Напомним, что впервые Путин и Ким Чен Ын встретились в апреле 2019 года во Владивостоке. В Россию корейский лидер прибыл по приглашению РФ. В ходе переговоров главы государств обсудили вопросы, связанные с отношениями с США и денуклеаризацией Корейского полуострова.
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